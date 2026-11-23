China convirtió la obtención de semiconductores avanzados y el acceso a información estratégica sobre la industria de la inteligencia artificial (IA) en una prioridad de sus servicios de espionaje, en una campaña que lleva al menos dos años y que precede al escándalo por las presuntas actividades de Alice Huang, una empresaria china vinculada al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Según una investigación de The New York Times, el Ministerio de Seguridad del Estado chino intensificó sus operaciones para superar las restricciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos y reducir la dependencia de proveedores occidentales.

La ofensiva responde a una estrategia impulsada por el presidente Xi Jinping, que considera la autosuficiencia tecnológica una cuestión de seguridad nacional. En enero, durante una reunión del Politburó, reclamó medidas extraordinarias para acelerar el desarrollo de tecnologías clave y resolver los obstáculos que impiden el crecimiento de las industrias del futuro.

EQUIPO ESPECIAL PARA SORTEAR CONTROLES OCCIDENTALES

El jefe de los servicios de inteligencia chinos, Chen Yixin, creó un equipo especial que le reporta directamente y tiene como misión ayudar a Beijing a sortear los controles occidentales. La operación incluye facilitar a empresas chinas la adquisición e incluso el contrabando de chips avanzados, además de reunir información sobre fabricantes, proveedores y cadenas internacionales de abastecimiento.

En abril, Chen describió públicamente esta tarea como una lucha contra los bloqueos tecnológicos y pidió concentrarse en aquellas innovaciones que China no puede conseguir mediante compras o negociaciones. Para los especialistas en seguridad, el mensaje confirma que la competencia con Estados Unidos en inteligencia artificial pasó a ocupar un lugar central en las prioridades del aparato de espionaje.

La campaña forma parte de una estrategia más amplia coordinada por la Comisión Central de Ciencia y Tecnología, creada por Xi en 2023 y dirigida por Ding Xuexiang, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista. El organismo busca articular empresas, laboratorios, científicos e instituciones para acelerar el desarrollo de capacidades propias. Su objetivo es reducir la brecha informática con Washington, en particular después de que Estados Unidos comenzara a restringir, a fines de 2022, las exportaciones de los chips más avanzados de Nvidia por temor a que Beijing los utilizara para desarrollar armas y vulnerar sistemas de seguridad.

Los métodos de inteligencia incluyen empresas de fachada, investigadores y organizaciones aparentemente académicas. En septiembre, el servicio británico MI5 advirtió que un instituto chino vinculado al espionaje había contratado científicos británicos para investigaciones que podían mejorar directamente las capacidades técnicas de esa agencia.

En ese contexto aparece Alice Huang, fundadora de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur investigada por las autoridades estadounidenses. Según funcionarios de ese país, la empresaria habría proporcionado información sobre Jensen Huang a Beijing. También se investiga si su empresa facilitó el ingreso ilegal de chips Nvidia a China.

Megaspeed compró miles de millones de dólares en procesadores y ofreció capacidad informática a compañías chinas mediante centros de datos instalados en el exterior. De ese modo, las empresas podían utilizar tecnología restringida sin adquirirla directamente en territorio chino. Además, se investiga si esos servicios beneficiaron a un laboratorio vinculado al ejército chino a través de Alibaba, que negó cualquier relación con actividades militares.

La administración de Donald Trump anunció nuevas restricciones para cerrar esa vía de acceso. La normativa exigirá licencias para que centros de datos extranjeros proporcionen volúmenes significativos de capacidad informática a empresas de países como China, Rusia e Irán.

La respuesta de Beijing podría ser acelerar todavía más su búsqueda de independencia tecnológica. Xi comparó ese esfuerzo con la Larga Marcha del Ejército Rojo y definió a los técnicos e investigadores como un ejército destinado a conquistar la autosuficiencia avanzada.