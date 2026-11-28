Fuertes lluvias, vientos intensos, nevadas, inundaciones costeras y mareas récord golpearon a Estados Unidos durante las celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Los fenómenos meteorológicos afectaron a distintas regiones del país, provocaron importantes daños materiales y complicaron los desplazamientos en una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año.

Casi medio millón de hogares y comercios permanecían ayer sin electricidad, después de que los cortes de suministro superaran los 900.000 durante el momento más crítico de las tormentas, según el sitio especializado PowerOutage.us.

También persistían las complicaciones en el transporte aéreo, con alrededor de 1.600 vuelos retrasados y más de 500 cancelados, de acuerdo con el servicio de seguimiento FlightAware.

INUNDACIONES Y RESCATES

Las tormentas derribaron árboles y líneas eléctricas desde New Hampshire hasta Carolina del Norte, mientras que la combinación de fuertes precipitaciones y mareas altas provocó inundaciones en numerosas comunidades de la costa atlántica.

En Baltimore, Maryland, las autoridades debieron cerrar calles ante el avance del agua sobre los barrios costeros. También se registraron derrumbes de techos en Ocean City y Rockville.

En Norfolk, Virginia, los equipos de emergencia rescataron a 39 personas y dos perros, mientras que en Virginia Beach se desplomó parte de un muelle de pesca, lo que obligó a cerrar casi cinco kilómetros de playa y el paseo marítimo.

En Avalon, Nueva Jersey, las autoridades informaron que se produjeron algunas de las peores inundaciones de la historia de esa localidad. Varios automovilistas debieron ser rescatados tras quedar atrapados en calles anegadas.

Pensilvania fue uno de los estados más castigados por los apagones, con unos 122.000 usuarios afectados.

DESFILE HISTÓRICO POSTERGADO

En Nueva York, donde unas 45.000 conexiones permanecían sin electricidad, las condiciones meteorológicas obligaron a posponer hasta hoy el tradicional desfile de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s, en un aplazamiento sin precedentes en sus 100 años de historia.

El espectáculo, que reúne a multitudes en Manhattan y cuenta con una audiencia televisiva internacional, se caracteriza por sus gigantescos globos inflables con figuras de personajes populares.

NEVADAS EXTRAORDINARIAS

El impacto de las tormentas también se sintió en el centro del país. En el este de Misuri se acumularon hasta 38 centímetros de nieve, mientras que unos 72.000 usuarios permanecían sin electricidad.

En Wentzville, el techo de una pista de patinaje sobre hielo se derrumbó durante la madrugada del jueves. El establecimiento se encontraba vacío al momento del incidente.

Las nevadas se extendieron hasta el valle de Tennessee, donde medios locales señalaron que se trató de la mayor acumulación de nieve registrada durante el Día de Acción de Gracias en más de 75 años.

LA COSTA DEL PACÍFICO,

BAJO ALERTA

En el otro extremo del país, las mareas récord provocaron inundaciones y evacuaciones en distintas localidades de California, desde el condado de Humboldt, en el norte, hasta el de Ventura, cerca de Los Ángeles.

El avance del mar también afectó el servicio ferroviario entre San Diego y Los Ángeles, donde más de una docena de trenes fueron cancelados o vieron reducidos sus recorridos.

Mientras las condiciones comenzaban a mejorar en el este, un nuevo sistema de tormentas avanzaba sobre el noroeste del Pacífico, impulsado por un río atmosférico, una extensa corriente de aire cargada de humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre nuevas precipitaciones y nevadas intensas en la cordillera de las Cascadas y las Montañas Rocosas, especialmente en Montana y Wyoming, prolongando un escenario de fenómenos meteorológicos extremos que mantiene en alerta a buena parte del territorio estadounidense.

Los fenómenos meteorológicos extremos golpearon distintas regiones del país. Más de 900.000 usuarios sin luz

evacuaciones, rescates y cientos de vuelos cancelados