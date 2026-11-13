Estados Unidos cierra todos los aeropuertos del país por “razones de seguridad”

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una paralización a nivel nacional de los despegues por "circunstancias extraordinarias". La medida se conoció después de que se detectara actividad sospechosa de drones en una base militar estadounidense en Gran Bretaña.

Estados Unidos dispuso este viernes la suspensión de los despegues en los aeropuertos de todo el país, en una medida excepcional ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) por motivos de seguridad. La decisión generó preocupación en el sector aeronáutico y afectó las operaciones de distintas terminales aéreas.

El organismo justificó la medida por "circunstancias extraordinarias" y explicó que se registraban problemas en las comunicaciones de los centros de control de tránsito aéreo. Según los primeros reportes, la interrupción alcanzaba a las frecuencias utilizadas por los controladores para comunicarse con las aeronaves.

La disposición estableció una paralización nacional de los vuelos salientes, mientras que los aviones que llegaban desde el exterior debían ser evaluados caso por caso. La FAA indicó que sus técnicos trabajaban para identificar y resolver el inconveniente.

La decisión se conoció en medio de una creciente preocupación por cuestiones de seguridad militar, luego de que se detectara una posible actividad no autorizada de drones en la base aérea RAF Lakenheath, en el este de Inglaterra, donde operan fuerzas de Estados Unidos.

El episodio obligó al personal militar estadounidense a buscar refugio mientras las fuerzas de seguridad investigaban la situación. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni daños en aeronaves o instalaciones.

"El personal de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos respondió ante una posible actividad no autorizada de drones sobre la RAF Lakenheath", informó un portavoz de la fuerza.

También señalaron que continuaban trabajando junto con las autoridades británicas para garantizar la seguridad de los militares, civiles y sus familias.

Por el momento, no se estableció una relación directa entre el episodio registrado en la base británica y los problemas de comunicación que motivaron la suspensión de los despegues en Estados Unidos.