Estallido en Europa: el malestar social salió a la calle

El aumento del costo de vida -principalmente del combustible-, el descontento con el estado de las escuelas, el deterioro de los servicios públicos y una crisis de vivienda han creado un clima perfectamente tormentoso para un otoño de protestas en Europa.

Multitudes han salido a las calles durante semanas en grandes ciudades, lo que ha derivado en detenciones, saqueos, heridos y violencia en Francia, Italia y Albania. En España y Portugal, han surgido campamentos de tiendas de campaña en protestas contra alquileres y costos de vivienda inalcanzables. “La gente joven se siente decepcionada con el modelo (social) y vive una fuerte sensación de incertidumbre, de falta de control”, afirmó María Silvestre, profesora de sociología de la Universidad de Deusto, en España. “Y cuando convergen situaciones concretas, como en España el desahucio (desalojo) de Maricarmen, de repente estalla una chispa que es capaz de aunar ese descontento y de lanzarlo a la calle”.

ELECCIONES Y GUERRA

Las ciudades se han convertido en campos de batalla a medida que varias de las principales economías de la Unión Europea, entre ellas Francia, Italia y España, se acercan a elecciones decisivas, en un momento en que los partidos de ultraderecha han logrado avances electorales en Alemania y podrían hacerlo en otros lugares. Esto ocurre también cuando Europa afronta un momento crítico en su apoyo a Ucrania, con el presidente estadounidense Donald Trump haciendo acercamientos a su homólogo Vladímir Putin incluso al tiempo que se culpa a Rusia de ataques híbridos cada vez más frecuentes en países de la OTAN.

Políticos de derecha han aprovechado el caos. Aunque las protestas en Francia han parecido de base amplia, Trump consideró a los inmigrantes responsables de la destrucción y pidió cerrar las fronteras.

Muchas de las protestas han sido impulsadas por jóvenes frustrados. Otros elementos, incluidos agitadores vestidos de negro y enmascarados, han fomentado la violencia, pero las autoridades y la policía francesas no han culpado a los inmigrantes.

En Francia, que tiene una larga tradición de protesta popular, estudiantes de secundaria han organizado bloqueos y manifestaciones durante más de tres semanas, exigiendo más recursos para escuelas que califican de faltas de personal y deterioradas, especialmente en barrios de menores ingresos. Las protestas se ampliaron después, cuando el sindicato francés CGT y otros activistas se sumaron a los estudiantes, que hacían una pausa por las vacaciones de otoño. Pese a que cientos de miles de personas marcharon pacíficamente, los disturbios del fin de semana llevaron a 2.400 detenciones y graves altercados en partes de Francia, incluidos saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos. En Limoges, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX y casi destruyeron el edificio.

“Italia in Piazza” (”Italia en las calles”), ha movilizado a miles de manifestantes, que expresan demandas de mejores empleos, atención sanitaria, educación y acceso a la vivienda, así como salarios más altos para afrontar el aumento de los costos. La inflación en Italia subió al 4,2% en septiembre, superando el 3,8% de la eurozona, según datos del gobierno de derecha, que promete duras medidas.

Las marchas pacíficas se tornaron violentas durante el fin de semana en tres ciudades del norte: en Turín y Bolonia, y en Milán —la capital financiera y de la moda de Italia—, donde alborotadores se enfrentaron con la policía, saquearon tiendas e incendiaron propiedades. En Milán, 271 personas fueron detenidas durante dos días.