Europa es una hoguera: temperatura infernal y muertos

Europa atraviesa una nueva e intensa ola de calor que se extiende por gran parte del continente, con temperaturas récord, alertas sanitarias y crecientes temores por sus consecuencias sobre la población más vulnerable. Roma se sumó este martes a las ciudades con alerta roja, al igual que París, mientras que millones de personas enfrentan el segundo episodio extremo de calor en menos de un mes, un fenómeno que podría prolongarse hasta el fin de semana.

Los científicos coinciden en que el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando la frecuencia y severidad de estos eventos. Además del impacto sobre la salud, las altas temperaturas afectan el transporte, el funcionamiento de infraestructuras, el turismo y los servicios públicos.

FRANCIA Y CIERRES ANTICIPADOS

Francia vivió ayer la jornada más calurosa desde que empezaron los registros meteorológicos en 1947, con una temperatura media nacional de 29,8 grados. El organismo Météo-France comparó este episodio con la devastadora ola de calor de agosto de 2003, que dejó unas 15.000 muertes en apenas dos semanas, aunque advirtió que la actual podría superarla en intensidad. Su duración, sin embargo, sigue siendo incierta.

La situación obligó al cierre anticipado de emblemáticos sitios turísticos como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, mientras que el Monte Saint Michel recomendó a los visitantes aplazar sus recorridos para evitar los horarios de mayor exposición al calor.

El Reino Unido también enfrenta condiciones excepcionales. Una parte del sur del país permanece bajo alerta roja y las autoridades no descartan que se supere el récord histórico de temperatura para junio, establecido en 35,6 grados en Southampton en 1976. En España, prácticamente todo el territorio permanece bajo algún nivel de alerta, con especial preocupación en Andalucía, el País Vasco y Cantabria. En Italia, las autoridades declararon la máxima alerta en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán.

VÍCTIMAS FATALES

Las consecuencias ya comienzan a reflejarse en las estadísticas. En Francia murieron dos niños, de 2 y 4 años, que fueron encontrados dentro de un automóvil, además de tres ancianos fallecidos en sus viviendas. El gobierno francés también informó que unas 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes que buscaban aliviar las altas temperaturas en ríos, lagos, piscinas y canales.

Las autoridades sanitarias intensificaron las recomendaciones dirigidas a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se aconseja mantenerse hidratado, vestir ropa ligera, evitar la exposición solar durante las horas centrales del día y reducir los desplazamientos innecesarios.

La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió que las temperaturas extremas pueden convertirse rápidamente en una amenaza mortal para miles de europeos. Los testimonios reflejan ese impacto cotidiano. En Barcelona, un jubilado con problemas cardíacos y diabetes relató que el calor le dificulta incluso respirar. En Madrid, otra adulta mayor explicó que evita salir durante las horas de mayor temperatura debido al agotamiento que le provoca.

La situación resulta especialmente crítica para las personas sin hogar. En Burdeos, quienes viven en la calle describen la dificultad de encontrar refugio frente a un calor sofocante. En respuesta, el Ayuntamiento de Madrid habilitó un “refugio climático” que ofrece agua, alimentos, higiene y un espacio protegido durante las horas más críticas.

Mientras los expertos advierten que estos episodios podrían ser una constante en los próximos años, Europa enfrenta el desafío de adaptar sus ciudades y sistemas de salud a un escenario climático cada vez más extremo.