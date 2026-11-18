La red altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) quedó ayer fuera de servicio. La falla técnica afecta a NSANet, el sistema que permite a los empleados intercambiar información reservada dentro de la agencia, que intenta determinar el alcance del problema.

La Casa Blanca afirmó que no hay indicios de un ciberataque. “No hay ninguna crisis que deba preocupar a los estadounidenses”, declaró Lauren Bis, portavoz del Gobierno, a la cadena Newsmax. Mientras investiga el incidente, la NSA estableció llegadas escalonadas para su personal.

La interrupción no comprometería la comunicación de inteligencia urgente con el presidente Donald Trump, de gira por Asia. Funcionarios estadounidenses señalaron que existen redes alternativas para mantener el contacto seguro con el mandatario. Tampoco resultó afectado el intercambio de información con los otros integrantes de Five Eyes: Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, según fuentes citadas por CNN.

El episodio se suma a recientes fallas tecnológicas en Estados Unidos, como la suspensión de vuelos por un problema en un enrutador y las interrupciones de Microsoft y de servicios bancarios. La NSA ya había sufrido una caída en 2000: una falla dejó sus sistemas inoperativos durante casi tres días y afectó el procesamiento de inteligencia en Fort Meade, según las fuentes.