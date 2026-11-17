León XIV emprendió ayer su viaje de regreso a Roma tras concluir una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, marcada por multitudinarias celebraciones, mensajes sociales y encuentros con comunidades vulnerables. El recorrido, el primero del pontífice por Sudamérica desde el inicio de su papado, despejó dudas sobre su estado físico tras la intervención pulmonar a la que fue sometido semanas atrás. A sus 71 años, cumplió una exigente agenda entre el Río de la Plata, los Andes y la Amazonía.

La despedida tuvo lugar en Lima, donde ofició una misa ante 1,5 millones de personas, según el Vaticano. Antes visitó un hogar de ancianos en el Callao. En la homilía, bajo un intenso calor, resumió el sentido de la visita: “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”. Luego se dirigió a los fieles peruanos: “Quiero (...) asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”. Sus palabras provocaron una ovación.

Perú tuvo un significado especial para el pontífice: vivió allí más de dos décadas, trabajó como misionero y obispo -cuando era conocido como Robert Francis Prevost- y obtuvo la nacionalidad. Por eso, al llegar el miércoles pasado, definió su regreso como una vuelta “a mi patria”. Unos tres millones de personas salieron a las calles de Lima para verlo, cerca de un tercio de la población. Antiguos conocidos también se acercaron para darle la bienvenida.

El tramo peruano fue el más exigente en términos físicos. En una misma jornada, pasó del desierto de Chiclayo a la altura de Cusco, antiguo centro del Imperio inca, y luego a la cuenca amazónica. En Pucallpa, alertó sobre el deterioro ambiental y sus consecuencias para quienes dependen de la selva. “El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”, afirmó. También denunció el abandono de numerosas comunidades indígenas: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

FUERTE CONTENIDO SOCIAL

La defensa de los sectores postergados atravesó la gira. En Uruguay, visitó un barrio vulnerable de Montevideo y llamó la atención sobre los niños atrapados en la violencia del narcotráfico. También condenó la violencia contra las mujeres. En Argentina, donde reunió a millones de personas, insistió en que el crecimiento debe beneficiar a todos y reclamó protección para pobres, ancianos y personas con discapacidad. Las misas de Buenos Aires y Luján convocaron a más de 2,5 millones de fieles cada una, las más concurridas de su pontificado.

En los tres países, León XIV combinó los actos masivos con reuniones reservadas. En Argentina y Perú recibió a víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero, entre ellas personas vinculadas al Sodalitium Christianae Vitae, sociedad católica disuelta por el Vaticano. Ante esos testimonios, reclamó una respuesta basada en la “reparación” y subrayó la obligación de la Iglesia de acompañar a quienes sufrieron esos hechos.

Sus mensajes también tuvieron destinatarios políticos. Sin adoptar un tono partidario, pidió que las decisiones públicas y el desarrollo económico contemplen a quienes quedan al margen. Sus palabras dirigidas a gobernantes, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, reforzaron una prioridad de su pontificado: la justicia social y la protección de los más vulnerables. La dignidad humana, la lucha contra la pobreza y el cuidado de la creación fueron ejes de una misma responsabilidad.

SIGNIFICADO PERSONAL

La gira tuvo también un significado personal para un pontífice cuya salud había generado preocupación. Su diagnóstico de cáncer, menos de 18 meses después de asumir, y la posterior operación alimentaron dudas sobre su capacidad para sostener viajes extensos. Sin embargo, completó el recorrido y afrontó jornadas de traslados y encuentros en condiciones climáticas muy distintas. La especialista en el Vaticano Elise Ann Allen destacó su “increíble fortaleza y determinación” y afirmó: “También estamos viendo al papa misionero como nunca lo habíamos visto antes”.

León XIV sostuvo que ni la vejez ni los problemas de salud podían frenar su impulso religioso. Al despedirse de Perú, dejó claro que el final del recorrido no significaba una pausa en su tarea.

Tras doce días y millones de personas en las calles, volvió a Roma con un mensaje de cercanía con las comunidades, denuncia de las desigualdades y compromiso con quienes necesitan protección.

“Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa, los llevaré siempre conmigo”