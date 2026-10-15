Fitbit Edge: cómo es la nueva pulsera de Google

Google amplía su catálogo de dispositivos inteligentes con la presentación de Fitbit Edge, una pulsera que combina funciones avanzadas de monitoreo de la salud, herramientas deportivas e inteligencia artificial.

Entre sus novedades aparecen la posibilidad de realizar electrocardiogramas, el GPS integrado, una pantalla OLED de visualización permanente y una batería reemplazable. La propuesta apunta tanto a quienes buscan registrar sus entrenamientos como a los usuarios interesados en conocer mejor sus indicadores de salud.

El dispositivo tiene un precio inicial de 179,99 euros en España y estará disponible en cuatro colores: verde oliva, obsidiana, gris niebla y arenisca. Actualmente se encuentra en etapa de reserva y llegará a las tiendas el 27 de octubre.

UN DISEÑO PARA EL USO COTIDIANO

Uno de los aspectos destacados de Fitbit Edge es su pantalla OLED híbrida de 1,34 pulgadas, equipada con la función Always-On Display, que permite consultar información sin necesidad de activar manualmente el panel.

La pulsera incorpora una carcasa de aluminio reciclado y un botón físico de navegación. También cuenta con certificación IP68 de protección frente al polvo y al agua, además de resistencia al agua declarada de hasta 50 metros.

El monitoreo de la salud constituye uno de sus principales atractivos. Fitbit Edge incorpora un sensor ECG que permite realizar electrocardiogramas y detectar posibles signos de fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco que puede requerir atención médica.

A esta tecnología se suman sensores de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y temperatura de la piel, además de un altímetro para registrar cambios de elevación durante las actividades físicas.

Otra incorporación es Health Guardian, una herramienta diseñada para analizar la evolución de diferentes métricas y detectar cambios relevantes.