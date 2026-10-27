Flávio Bolsonaro cambió su reclamo

Mientras su partido aceptó la derrota sin felicitar al ganador, en un video en redes sociales Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de la candidatura de Lula -habría desistido de impugnar la elección- a la vez que aseguró que liderará la oposición al gobierno del izquierdista. “Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Logramos formar mayoría en el Senado y en la Cámara. Fue una victoria que ustedes le dieron a Brasil“, dijo en alusión a que la derecha reforzó su mayoría en el parlamento para el próximo mandato. La negación de los resultados recordaba la reacción de su padre en 2022. Jair Bolsonaro nunca reconoció su derrota ante Lula en el balotaje de ese año. Más tarde fue condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista.

El presidente del tribunal electoral, Kassio Nunes Marques, un magistrado del Supremo nombrado por Bolsonaro, celebró las “elecciones exitosas” y afirmó que la extensión del horario de votación no afectó el resultado, aunque sí generó dificultades.

NO PUEDE SALIR DEL PAÍS

Flávio Bolsonaro denunció además que se le prohibió salir del país. Por decisión de un juez de la Corte Suprema, “fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, denunció.

La policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por supuesta corrupción en relación con la financiación del biopic “Dark Horse” sobre su padre, aún no estrenado.