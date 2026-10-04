FlyDubai: el copiloto que atacó al capitán con un hacha había sido apartado por extremismo

El copiloto acusado de atacar con un hacha al capitán de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel y de intentar tomar el control del avión había sido apartado anteriormente de tareas de vuelo en Omán por sospechas relacionadas con posibles ideas extremistas, según revelaron funcionarios y fuentes vinculadas con la investigación.

El hombre fue identificado como Hamam al-Hammami, ciudadano omaní, de acuerdo con tres personas con conocimiento del caso, entre ellas un diplomático del golfo Pérsico y otro occidental. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas a brindar información públicamente.

El grave episodio ocurrió el miércoles, cuando el copiloto habría utilizado el hacha de emergencia de la cabina para atacar al comandante e intentar apoderarse de los controles. Emiratos Árabes Unidos, que encabeza la investigación, calificó lo ocurrido como un “ataque terrorista”.

Durante el incidente, el avión entró en un pronunciado descenso y estuvo cerca de estrellarse con 182 personas a bordo. La situación pudo ser controlada después de que otras personas consiguieran ingresar a la cabina, reducir al agresor y estabilizar la aeronave.

Apartado de los vuelos en Omán

Un funcionario regional y otra persona familiarizada con el caso indicaron que al-Hammami había sido inhabilitado para volar en Omán ante sospechas de que podía haber adoptado ideas extremistas.

Según esas fuentes, posteriormente fue destinado a un puesto administrativo dentro de Omán Air. No trascendieron detalles acerca de cuáles eran las conductas o ideas que habían generado preocupación.

Tiempo después fue contratado por FlyDubai, compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos. El caso abrió interrogantes acerca de los controles realizados antes de su incorporación.

Un diplomático del golfo Pérsico afirmó que el piloto había atravesado los controles de seguridad habituales, aunque las verificaciones aparentemente estuvieron centradas en sus antecedentes penales y no habrían detectado las sospechas que habían provocado su apartamiento en Omán.

Oman Air no realizó comentarios públicos sobre el caso, mientras que FlyDubai reconoció que existen numerosos interrogantes, aunque señaló que por el momento no podía brindar información adicional a sus comunicados oficiales.

Investigan si actuó por su cuenta

Agencias de seguridad de cuatro países de la región trabajan para determinar las motivaciones del copiloto, con colaboración de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales.

Hasta el momento, según las fuentes citadas, los investigadores no encontraron vínculos entre al-Hammami y organizaciones extremistas. Esa circunstancia reforzó inicialmente la hipótesis de que habría actuado por cuenta propia, aunque la investigación continúa abierta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el viernes que el copiloto había atravesado un proceso de “radicalización islamista”, aunque no presentó públicamente pruebas que respaldaran esa afirmación.

Según un funcionario regional, al-Hammami nació en Emiratos Árabes Unidos, es hijo de padre omaní y madre siria y obtuvo la ciudadanía de Omán a través de su padre. También habría viajado a Siria, aunque no trascendieron precisiones sobre esos viajes.

Las dudas sobre los controles de seguridad

Las revelaciones sobre los antecedentes del copiloto generaron interrogantes acerca de cómo fue evaluado antes de ingresar a FlyDubai y, además, sobre los mecanismos que permitieron que integrara la tripulación de un vuelo con destino a Israel.

El gobierno israelí sostiene que mantiene acuerdos con compañías extranjeras para impedir que pilotos provenientes de países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas formen parte de vuelos hacia su territorio. Israel y Omán no mantienen vínculos diplomáticos formales.

El episodio ocurrió además en un momento especialmente sensible para Israel, a pocos días del aniversario del ataque del 7 de octubre encabezado por Hamás y semanas antes de unas elecciones en las que las cuestiones vinculadas con la seguridad ocupan un lugar central en el debate público.

Al-Hammami también había pasado por otras instituciones vinculadas con la aviación. Royal Air Maroc informó que en 2025 completó tres meses de formación teórica como parte de un proceso previo a una posible contratación, pero finalmente no fue seleccionado.

Buckinghamshire New University, en Inglaterra, confirmó por su parte que había realizado a distancia un curso de gestión de aviación, aunque aclaró que allí no recibió formación como piloto.

El ataque y una maniobra límite

El capitán del vuelo, Smit Machchhar, resultó gravemente herido durante el ataque. Según relató posteriormente, utilizó las fuerzas que le quedaban para desbloquear la puerta de la cabina, permitiendo el ingreso de personas que habían escuchado ruidos y advirtieron que algo grave estaba ocurriendo.

Machchhar contó que, antes del ataque, el copiloto le había manifestado su intención de rezar. El comandante señaló que se dio vuelta por respeto y que, minutos después, recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza, seguido de nuevos ataques.

Una vez dentro de la cabina, miembros de la tripulación que viajaban en el avión lograron reducir al copiloto y colaborar para recuperar el control de la aeronave.

El descenso fue tan pronunciado que parte del timón se desprendió, según la información conocida posteriormente. Especialistas en aviación manifestaron su sorpresa por el hecho de que el aparato pudiera mantenerse en vuelo.

Finalmente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. FlyDubai informó que integrantes de la tripulación que viajaban a bordo colaboraron para estabilizar la aeronave y completar el aterrizaje, aunque sus identidades no fueron difundidas.

Tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados posteriormente a Emiratos Árabes Unidos. Los pasajeros, en su mayoría israelíes, regresaron a Israel ese mismo miércoles a bordo de otro avión.

Las autoridades continúan ahora con una investigación que, además de intentar determinar las motivaciones del ataque, busca establecer cómo un piloto que había sido apartado previamente de tareas de vuelo por sospechas de extremismo consiguió incorporarse a otra aerolínea y formar parte de una ruta hacia Israel.