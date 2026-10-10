FOTOS | El huracán Isaías tocó tierra en Estados Unidos y dejó al menos cuatro muertos

En las últimas horas, el huracán Isaías tocó tierra en Florida y avanza sobre la costa del golfo de México, en Estados Unidos, con fuertes vientos y lluvias que amenazan a Alabama y Misisipi. Si bien descendió a categoría 2, las alertas continúan vigentes ante el avance del fenómeno que dejó cuatro muertos hasta el momento.

El huracán ya provocó ráfagas de viento con fuerza de huracán en la costa y se espera que genere una importante crecida del nivel del mar, inundaciones y posibles tornados durante los próximos días.

De acuerdo con las autoridades, Isaias dejó hasta el momento un saldo de al menos cuatro víctimas fatales: dos en el condado de Escambia, Florida, y dos más en Alabama. En el condado de Escambia, una persona murió al quedar atrapada bajo un árbol que se desplomó sobre una casa. En ese mismo condado, otra persona apareció sin vida esta madrugada dentro de su garaje, que permanecía cerrado con un generador encendido en su interior.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó esta mañana la muerte de dos residentes del estado a raíz del temporal.

En ese sentido, la tormenta dejó sin electricidad a más de 267.000 usuarios en el territorio estadounidense. No obstante, hacia el final de la mañana de este sábado, cerca de la mitad de los afectados ya había recuperado el suministro.

Finalmente, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta por tornado para el noreste de Georgia y buena parte del sur de Carolina del Sur, zona que incluye a Charleston, vigente hasta las 20 horas (hora del este). La advertencia alcanza a cerca de 1,5 millones de personas.

Los tornados suelen vincularse con tormentas tropicales y huracanes, tanto en el momento en que tocan tierra como en sus remanentes posteriores. Esto ocurre dado que estos sistemas generan vientos fuertes en altura cuya velocidad y dirección cambian según la altitud, un fenómeno conocido como cizalladura del viento.