FOTOS Y VIDEOS | Un terremoto de 7,7 sacudió a Panamá y hay alerta de tsunami en América Central

Este viernes, un violento terremoto de magnitud 7,7 afectó al sureste de Panamá. Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron víctimas, pero evalúan posibles daños materiales en distintas regiones del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) había informado inicialmente una magnitud de 8,0, pero revisó la cifra poco después a 7,7. El organismo ubicó el epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, cerca del extremo sur del país, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el territorio panameño y en regiones de Costa Rica y Colombia. Ante la situación, las autoridades llamaron a la calma a la población mientras continúan las tareas de evaluación

El sismo tuvo lugar a las 12.56 hora local. A través de las redes sociales, los pobladores compartieron imágenes de la evacuación de los edificios y también difundieron fotos de daños en las calles.

En ese marco, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de que se produjeran olas peligrosas en algunas zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las tres horas siguientes al sismo.

Asimismo, emitió también avisos por potencial amenaza de tsunami para países como Ecuador, Colombia, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.