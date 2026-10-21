Francia extiende el toque de queda e Italia endurece las penas tras una ola de disturbios

Europa atraviesa días de fuerte tensión social después de que las protestas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de las condiciones económicas derivaran en violentos enfrentamientos, saqueos e incendios en Francia e Italia. Frente a la magnitud de los disturbios, ambos gobiernos avanzaron con medidas de seguridad más severas: mientras las autoridades francesas extendieron los toques de queda en distintas ciudades, el Ejecutivo italiano anunció nuevas figuras penales, mayores sanciones y la posibilidad de aplicar prisión preventiva a menores de edad.

Los episodios más graves se registraron durante el último fin de semana, cuando grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques contra comercios, edificios públicos y vehículos. La violencia dejó cientos de detenidos, importantes pérdidas económicas y un intenso debate político sobre los límites de la protesta y las respuestas del Estado.

FRANCIA: TOQUES DE QUEDA Y RESTRICCIONES

En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron decidió mantener y ampliar las restricciones nocturnas después de comprobar que el toque de queda aplicado entre las 23 y las 6 contribuyó a reducir los incidentes en París y otras localidades.

El primer ministro Sébastien Lecornu destacó que las medidas habían contribuido a recuperar la calma y anticipó que se aplicarían nuevas restricciones en aquellos lugares donde la situación lo requiriera.

En París, las limitaciones se concentran en zonas consideradas sensibles, mientras que en Lyon rige un toque de queda desde las 21 hasta las 6. En Niza, Burdeos, Lille y otras localidades, las restricciones afectan principalmente a menores de edad.

Marsella, una de las ciudades más castigadas por los saqueos, también estableció un toque de queda nocturno para menores hasta el viernes 23 de octubre. Allí, la Cámara de Comercio e Industria informó que unos 500 establecimientos resultaron afectados por los disturbios, de los cuales 317 sufrieron daños o fueron saqueados.

ITALIA: NUEVAS PENAS Y PRISIÓN PREVENTIVA PARA MENORES

En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni optó por una respuesta centrada en el endurecimiento de las sanciones penales, después de los graves disturbios registrados en Milán y otras ciudades.

En la capital de Lombardía fueron detenidas 271 personas, de las cuales 229 son menores de edad, según las cifras difundidas por las autoridades. La elevada participación juvenil se convirtió en uno de los principales argumentos del Ejecutivo para impulsar un nuevo Decreto de Seguridad.

“Manifestar es un derecho, pero devastar la ciudad no”, sostuvo Meloni al anunciar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

La reforma introduce el delito de “participación violenta en manifestaciones públicas”, aplicable a quienes integren grupos de más de cinco personas y utilicen elementos peligrosos de manera que generen un riesgo concreto para la seguridad.

Según explicó la primera ministra, quienes participen de estos hechos podrán enfrentar penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros, con agravantes cuando actúen con el rostro cubierto o provoquen lesiones.

Una de las novedades más importantes es la posibilidad de aplicar detención preventiva a adolescentes de entre 14 y 18 años.

NETANYAHU, POLÉMICO

En medio de la crisis, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, introdujo un nuevo elemento de controversia al afirmar que Francia había sido víctima de una “invasión del islam extremista”.

Netanyahu responsabilizó a los dirigentes franceses por no haberse preparado para los disturbios y sostuvo que los incidentes habían sido alimentados por sectores musulmanes extremistas.