Francia no tiene paz: violencia y detenidos en otra jornada de protestas

El malestar por el costo de vida volvió a ganar las calles de Francia. Miles de personas se movilizaron por quinto sábado consecutivo en una jornada que reunió reclamos salariales, demandas estudiantiles y el rechazo a un proyecto de ley que refuerza la protección jurídica de los policías que utilizan sus armas.

El Ministerio del Interior contabilizó 106.000 manifestantes en todo el país, 24.000 de ellos en París. Las organizaciones juveniles elevaron el balance a 200.000 y 100.000, respectivamente. Aunque las cifras muestran una caída nacional respecto del sábado anterior, las protestas mantienen abierta una crisis que combina dificultades económicas y cuestionamientos a la actuación policial.

La movilización, iniciada con reclamos educativos, sumó a los Chalecos Amarillos y a sindicatos que exigen mejoras salariales y más recursos para los servicios públicos. Las autoridades informaron 121 detenciones. La jornada transcurrió mayormente en calma, aunque hubo tensiones al final de la marcha parisina.

“El Gobierno solo nos ha dado migajas y nosotros queremos la panadería entera”, dijo Benjamin Ball, integrante de los Chalecos Amarillos.

Uno de los principales motivos de rechazo es la iniciativa sobre el uso policial de armas, aprobada por la Asamblea Nacional en julio y cuyo debate en el Senado está previsto para el 19 de noviembre. El texto establece una presunción de actuación legal para policías y gendarmes, que podría ser revertida mediante pruebas en contrario. Mantiene las condiciones de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad, según explica el Senado.

Sus detractores temen que esa protección dificulte esclarecer abusos. “Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad”, expresó Adrien, un músico de 20 años que participó con una orquesta de voluntarios.

Con las presidenciales de 2027 en el horizonte, el Gobierno de Emmanuel Macron enfrenta una protesta cuya asistencia disminuye, pero que conserva múltiples focos de descontento. El bolsillo, la educación y los límites del poder policial confluyen en las calles.