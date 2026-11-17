El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó ayer su respaldo al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y afirmó que es “la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa”. Durante un encuentro en Madrid, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Lula consideró “muy importante” que el socialista Sánchez consiga la victoria. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de defender las instituciones democráticas frente al avance de la extrema derecha, combatir la desinformación y promover la inclusión social. Lula recordó su reciente triunfo electoral en Brasil, donde logró revertir el resultado adverso de la primera vuelta frente al conservador Flávio Bolsonaro.

Sánchez, por su parte, destacó esa remontada como ejemplo para la izquierda española, pese a que los sondeos lo sitúan por detrás de la derecha. El encuentro sustituyó un acto de campaña que debió cancelarse por problemas de garganta del mandatario brasileño.