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Gama media de Samsung 2026: los que sí y los que no

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Por Redacción

La gama media de Samsung reúne en 2026 modelos con prestaciones avanzadas, aunque algunos ya quedan cortos hoy. Por eso, antes de elegir, conviene comparar pantalla, procesador, batería, memoria y tiempo de soporte. Entre los modelos más destacados aparece el Galaxy A57, que combina una pantalla AMOLED, herramientas de IA y un período amplio de actualizaciones. Le sigue el Galaxy A56, con procesador Exynos 1580, buena autonomía y carga rápida de 45 W, una combinación orientada a quienes buscan equilibrio entre prestaciones y precio.

El Galaxy A36 suma una pantalla de 120 Hz, resistencia al agua y rendimiento adecuado para las tareas cotidianas. En un escalón más económico, el Galaxy A26 mantiene un diseño actual y especificaciones suficientes para un uso general. Completa este grupo el Galaxy A16 5G, con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y batería de 5.000 mAh.

La situación cambia con algunos modelos más antiguos o básicos. El Galaxy A04 puede presentar problemas de fluidez y cierres de aplicaciones por sus limitaciones de memoria y hardware. El Galaxy A05 queda rezagado por su carga lenta, almacenamiento reducido y capacidades fotográficas modestas. El Galaxy A06 también puede ofrecer un rendimiento limitado para aplicaciones actuales.

Otro caso es el Galaxy S21 FE. Aunque pertenece a una familia superior, comprarlo nuevo en 2026 exige considerar su antigüedad, el soporte de software restante y el posible desgaste de su batería.

La elección no debería depender solo del precio. Revisar RAM, procesador, batería, pantalla y años de actualizaciones permite distinguir una oferta conveniente de un teléfono que puede quedar rápidamente desactualizado.

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