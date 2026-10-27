Gigantes de la IA van por el debut bursátil

Algunas de las principales empresas de inteligencia artificial van camino a debutar en la Bolsa con aspiraciones a recaudar cantidades asombrosas de dinero. Anthropic y OpenAI buscan hacerlo para acceder a más capital en la carrera por moldear el futuro de la tecnología.

Las enormes sumas que implica construir y mantener modelos de inteligencia artificial, la búsqueda de la IA general —capaz de superar a los humanos en muchas tareas— y la adopción generalizada de la tecnología han generado un clima de entusiasmo que ha contribuido a impulsar las ganancias del mercado bursátil. “Estas empresas ahora están quemando efectivo para ganar la carrera de la IA, y el capital de los mercados públicos es la fuente más barata disponible, particularmente en un entorno de altas tasas de interés”, comentó Michael Field, analista de renta variable en Morningstar.

EL TEMOR A LA BURBUJA

Pero en medio del optimismo, surgen temores de una burbuja financiera y pedidos de que la tecnología sea sometida más a control humano. Algunos expertos temen que las empresas tecnológicas y los capitalistas de riesgo estén invirtiendo demasiado en un área que aún está en una etapa incipiente.

Anthropic, que presentó documentación el lunes para una oferta inicial de acciones, se formó en 2021 por exlíderes de OpenAI. El creador del chatbot Claude fue valorado recientemente en 965.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las startups más valiosas del mundo. Su valor podría aumentar a 1,5 billones de dólares o posiblemente a 2 billones.