Grandes cadenas de TV suspenden cobertura conjunta de Trump tras su veto a periodistas

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron hoy que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico, fueron vetados por la Casa Blanca.

Por su parte, CNN, MS Now y Politico interpusieron una demanda judicial contra el gobierno de Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa, después que el viernes anunciara que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como "pool", modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación. La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

Trump, un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato, recibe asiduamente a ese "pool" de medios, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, muchas veces en directo.

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para "defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica".

Este veto presidencial no cumple "los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados" explica la demanda.

"El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura 'acumulativa' durante los últimos dos años", añade el documento judicial presentado en Washington.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las "NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer" en Estados Unidos. "Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!", añadió.

"Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos" explicó Trump para justificar su acción el pasado viernes. "La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente" reiteró Trump este lunes.

El republicano ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles. Trump atribuye desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primera gestión como presidente.

Durante ese mandato vetó al periodista Jim Acosta, pero luego la Justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días. Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que "nunca sonríe".