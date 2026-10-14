Graves inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuaciones de emergencia en Santiago de Chile

Las intensas lluvias que azotaron Santiago de Chile y sus alrededores provocaron graves inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuaciones de emergencia. La fuerza del agua arrastró automóviles y escombros por las calles, mientras que numerosas viviendas quedaron anegadas. Las autoridades informaron que al menos seis personas resultaron heridas y que más de 1.000 debieron ser rescatadas o evacuadas.

Ante la magnitud de las precipitaciones, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró el estado de emergencia en Las Condes, una comuna ubicada al este de la capital. La medida busca facilitar la respuesta de los organismos estatales frente a una situación que convirtió importantes arterias en cursos de agua y dejó sectores enteros con dificultades para circular.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que en los últimos días se acumularon 14,4 centímetros de lluvia, equivalentes a 144 milímetros. Según precisó, esa cantidad representa aproximadamente nueve veces el promedio de precipitaciones habitual para octubre y dejó el suelo completamente saturado, lo que incrementó el riesgo de nuevos deslizamientos.

Uno de los episodios más preocupantes se produjo cuando el río Mapocho, que atraviesa Santiago, se desbordó y obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación en las zonas amenazadas. En paralelo, el organismo nacional de respuesta ante desastres elevó el nivel de alerta en otros diez distritos por la posibilidad de nuevos movimientos de tierra y dispuso la suspensión de las clases para el viernes.

Las consecuencias del temporal también se extendieron a otros puntos del centro de Chile. Las tormentas de los últimos días provocaron daños en decenas de viviendas y dejaron a casi 12.000 clientes sin suministro eléctrico en la capital, de acuerdo con los datos oficiales.

Entre los heridos se encontraba un niño de apenas un año que sufrió fracturas. A pesar de la gravedad de los daños materiales y de los operativos de emergencia, las autoridades no habían reportado víctimas fatales durante la jornada del jueves. Los equipos de bomberos participaron en las tareas de rescate y evacuación de más de un millar de personas.

Los pronósticos indicaban que la intensidad de las precipitaciones comenzaría a disminuir el viernes. Sin embargo, la saturación del suelo y el riesgo de nuevos deslizamientos mantenían en alerta a los organismos de emergencia, especialmente en las zonas más expuestas a las crecidas y los movimientos de tierra.

El temporal se produjo en un contexto de fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño, que altera los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta. La Organización Meteorológica Mundial informó que se esperaba que el episodio de este año alcanzara su punto máximo en diciembre y advirtió que podría ubicarse entre los más intensos registrados desde, al menos, 1950.