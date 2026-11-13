“Ground stop” en Estados Unidos: qué pasó y por qué cerraron todos los aeropuertos

Estados Unidos atravesó este viernes una situación inusual en su sistema de transporte aéreo, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) dispusiera una suspensión nacional de los vuelos por una falla en las comunicaciones de los centros de control de tránsito aéreo.

La medida alcanzó a todos los aeropuertos estadounidenses y generó demoras, cancelaciones y confusión entre los pasajeros. En distintas terminales, los paneles informativos continuaban mostrando vuelos programados, mientras que los viajeros no podían abordar sus aviones debido a la restricción.

La FAA informó que la decisión se tomó después de detectar un inconveniente que afectó las comunicaciones de todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta. "Técnicos de la FAA investigan el problema", señaló el organismo en un comunicado.

Posteriormente, la agencia describió el episodio como una interrupción temporal de las comunicaciones y explicó que había dispuesto la medida por extrema precaución.

El Gobierno descartó un ataque

En medio de la preocupación, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que el episodio estuviera relacionado con una amenaza contra el país.

"No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por los momentos", afirmó ante la prensa en la Casa Blanca. También buscó llevar tranquilidad y sostuvo: "Este no es otro 11 de septiembre".

Un antecedente reciente

La suspensión nacional recordó lo ocurrido en enero de 2023, cuando la FAA ordenó detener los despegues en todo Estados Unidos por una falla en el sistema de Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM).

Ese mecanismo proporciona a los pilotos información sobre posibles peligros, modificaciones en las instalaciones aeroportuarias y otras cuestiones que pueden afectar las operaciones. En aquella oportunidad, la interrupción duró menos de dos horas y fue considerada la primera suspensión nacional de despegues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La nueva falla también se produjo un día después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, solicitara al Congreso una inversión de 30.100 millones de dólares para modernizar el sistema de control del tránsito aéreo.

El pedido contempla mejoras en las telecomunicaciones, renovación de equipos y programas informáticos, nuevas torres de control e infraestructura aeroportuaria.