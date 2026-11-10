Hallan una bóveda secreta en la mansión de Peña

La Fiscalía de Paraguay allanó la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, donde halló una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Los investigadores no pudieron abrirla y analizan cómo acceder, en el marco de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

El operativo se realizó en Ciervo Cuá, a 50 km de Asunción, y estuvo a cargo de tres fiscales. Según medios paraguayos, el compartimento tendría un sofisticado sistema de seguridad que incluiría reconocimiento de iris. El fiscal Christian Benítez afirmó que evalúan una detonación controlada si no encuentran otra manera de abrirlo.

Peña fue destituido el viernes y permanece en prisión preventiva, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La investigación examina sus vínculos financieros con Ueno Bank y los créditos recibidos para construir la residencia.

La mansión, edificada entre 2024 y 2025, tiene 1.015 metros cuadrados y está valuada en dos millones de dólares. Según la Fiscalía, en mayo de 2024 Peña obtuvo dos préstamos de la entidad por 3.548 millones de guaraníes, unos 567.000 dólares. Las cuotas mensuales alcanzaban los 239 millones de guaraníes, seis veces su salario presidencial.

En paralelo, los fiscales requisaron el teléfono del exmandatario en su lugar de detención. La bóveda sigue cerrada y se desconoce qué contiene.