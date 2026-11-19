El príncipe Harry aseguró que estaría dispuesto a reincorporarse al Ejército británico si su país necesitara defenderse de una eventual guerra contra Rusia. “Si me pidieran que me alistara de nuevo, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar”, afirmó en una entrevista con el pódcast “Ukraine: The Latest”, del diario The Telegraph, publicada ayer.

Durante una visita no anunciada a la ciudad ucraniana de Lviv, el duque de Sussex sostuvo que el Reino Unido mantiene un enfrentamiento con Moscú desde hace una década, aunque no exista una guerra militar directa. “El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”, advirtió.

Harry, de 42 años, sirvió durante diez años en las Fuerzas Armadas británicas, entre 2005 y 2015, y alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército. Fue desplegado en dos ocasiones en Afganistán y también participó en entrenamientos militares en Estados Unidos y Australia.

En la entrevista manifestó preocupación por el escenario geopolítico y consideró que Europa tomó conciencia de la amenaza rusa, aunque advirtió sobre el riesgo de que el continente termine dividido. También cuestionó indirectamente la postura de la administración de Donald Trump frente a Ucrania y expresó su confianza en que el cambio de composición del Congreso estadounidense, previsto para enero de 2027, pueda modificar la política de apoyo a Kiev.

El hijo menor del rey Carlos III visitó Ucrania por cuarta vez desde el comienzo de la guerra. Sostuvo que el país está ganando el conflicto, aunque consideró necesario que Rusia encuentre una salida al enfrentamiento.

“Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender”, concluyó.