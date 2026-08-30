Helado con infusión de ostras, la mezcla viral

En Japón, donde la creatividad gastronómica parece no tener límites, apareció un postre que desafía todas las ideas tradicionales sobre el helado. Se trata de una combinación tan inesperada como llamativa: helado suave y cremoso acompañado de ostras frescas y una salsa de soja especial. La curiosa creación nació en Michino-eki Yamada, un puesto de carretera ubicado junto a la bahía de Yamada, en la prefectura de Iwate. Allí, los visitantes pueden probar un cono de helado cubierto con ostras de la zona, una mezcla que une sabores completamente opuestos: la dulzura de la leche, la frescura del marisco y el toque salado de la salsa. Aunque a muchos les costó imaginar que esa combinación pudiera funcionar, quienes lo probaron aseguran que la experiencia sorprende al paladar. Las imágenes del particular postre se multiplicaron en redes sociales y provocaron todo tipo de reacciones. Algunos usuarios incluso pensaron que se trataba de una creación falsa generada por inteligencia artificial. “¡Esto ha ido más allá del ámbito de los postres!”, comentó un usuario, mientras otro destacó que la creatividad japonesa “no conoce límites”. El singular helado estará disponible durante todo el verano por unos 600 yenes, alrededor de 3,7 dólares. Una propuesta económica y extravagante que busca conquistar a los amantes de los sabores diferentes y demostrar que, en Japón, hasta las mezclas más improbables pueden convertirse en una tendencia.

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