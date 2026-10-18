Histórico acercamiento entre Chile y Bolivia

Los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, protagonizaron un encuentro histórico en La Paz, donde acordaron avanzar en la integración económica y la cooperación bilateral, en un intento por superar décadas de distanciamiento diplomático. La reunión marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, aunque persisten las diferencias por el centenario reclamo boliviano de una salida soberana al océano Pacífico.

La visita constituyó un acontecimiento diplomático: fue la primera visita oficial de Estado de un presidente chileno a Bolivia en 71 años. El último antecedente se remontaba a 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo viajó al país vecino invitado por el entonces mandatario Víctor Paz Estenssoro.

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia permanecen interrumpidas a nivel de embajadores desde 1962, con una breve reanudación entre 1975 y 1978. El principal motivo del distanciamiento es la reivindicación boliviana de recuperar un acceso soberano al Pacífico, perdido como consecuencia de la Guerra del Pacífico, librada a fines del siglo XIX.

Durante el encuentro, Kast reconoció que las diferencias entre ambos países son profundas, pero sostuvo que no deben impedir el desarrollo de una agenda conjunta.

“Las diferencias existen, son históricas”, afirmó el mandatario chileno, aunque remarcó que esas discrepancias “no pueden ser excusas para estar paralizados”.

En ese sentido, anunció que el mecanismo de consultas políticas trabajará sobre los asuntos pendientes mediante el diálogo y la construcción de confianza mutua, con el objetivo de avanzar hacia la normalización de las relaciones y su eventual restablecimiento al máximo nivel diplomático.

“Lo hará paso a paso, considerando los intereses de ambas partes hacia la normalización plena de nuestras relaciones y su restablecimiento al más alto nivel diplomático”, señaló Kast.

Por su parte, Paz dejó en claro que Bolivia mantiene intacta su posición sobre la cuestión marítima, aunque consideró necesario evitar que las controversias del pasado condicionen las oportunidades de desarrollo.

“La reivindicación marítima constituye un objetivo permanente irrenunciable. Es un mandato constitucional”, sostuvo el presidente boliviano.

Sin embargo, destacó que, más allá de las diferencias históricas, la prioridad debe ser encontrar soluciones para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de ambos países.

“Bolivia no renuncia a su historia”, afirmó Paz, quien también sostuvo que su país no puede quedar anclado en el pasado a costa de su desarrollo. “Más allá de nuestras historias, lo importante hoy es resolver el presente y el futuro de nuestra gente”, agregó.

Acuerdos en energía, minería y comercio

La reunión presidencial también permitió concretar una serie de compromisos destinados a fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades de cooperación económica.

Los mandatarios participaron de la firma de cinco documentos, entre ellos un memorando de entendimiento para desarrollar el Corredor Bioceánico de Fibra Óptica Chile-Bolivia, una iniciativa destinada a mejorar la conectividad digital entre los océanos Pacífico y Atlántico a través de ambos territorios.

También suscribieron acuerdos para avanzar en la interconexión eléctrica y promover la cooperación técnica en minería, con el propósito de impulsar proyectos de interés común y aprovechar las capacidades productivas de ambos países.

En materia comercial, ambos gobiernos acordaron iniciar un proceso de modernización del Acuerdo de Complementación Económica 22 (ACE-22), vigente desde 1993, para ampliar el intercambio de bienes, servicios e inversiones.

Según la declaración conjunta, el objetivo es “profundizar y dinamizar el intercambio comercial” mediante la actualización de los mecanismos de cooperación existentes.

La agenda conjunta apunta a aprovechar las oportunidades de integración económica y fortalecer los vínculos entre las regiones fronterizas, en un escenario en el que ambos gobiernos buscan dejar atrás décadas de distanciamiento político sin renunciar a sus respectivas posiciones sobre los asuntos pendientes.

Las críticas de Evo Morales

El acercamiento entre Kast y Paz generó cuestionamientos del expresidente boliviano Evo Morales, quien advirtió sobre las consecuencias de relegar la histórica reivindicación marítima.

Antes de la reunión, Morales sostuvo que excluir ese reclamo de las conversaciones bilaterales significaría “traicionar a la patria” y constituiría un “desacato”.

El exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, afirmó que ningún presidente puede abandonar esa demanda con el argumento de priorizar acuerdos comerciales o superar los conflictos históricos.

La controversia marítima tuvo uno de sus capítulos más importantes en 2013, cuando el gobierno de Morales presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Bolivia buscaba que el tribunal obligara a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico. Sin embargo, en 2018 la Corte determinó que el Estado chileno no tenía una obligación jurídica de negociar ese acceso, aunque aclaró que su decisión no impedía que ambos países continuaran dialogando.

Morales recordó ese antecedente para insistir en que la reivindicación marítima debe mantenerse como una prioridad de la política exterior boliviana, incluso en el marco de una agenda de mayor cooperación bilateral.