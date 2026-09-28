HONOR X7e, con batería gigante para durar más

El HONOR X7e busca diferenciarse en la gama media de celulares con una propuesta que combina autonomía, espacio de almacenamiento, resistencia y un diseño llamativo. En Argentina, se consigue a un precio de unos 780.000 pesos en la tienda oficial de HONOR en Mercado Libre. Su principal atractivo es la batería de 7500 mAh, una capacidad poco habitual en este segmento. La marca promete hasta dos días de autonomía, algo que se traduce en mayor tranquilidad durante la jornada: permite usar WhatsApp, redes sociales, música, videos, fotos y GPS sin estar pendiente todo el tiempo del cargador.

A esto se suman 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En la práctica, el equipo se mueve con soltura en las tareas habituales y ofrece suficiente espacio para aplicaciones, fotos y videos, sin obligar a estar borrando contenido constantemente.

La pantalla de 6,61 pulgadas apuesta por una experiencia fluida gracias a sus 120 Hz. Los desplazamientos por redes sociales, páginas web y menús se sienten más suaves. La resolución HD+ es más sencilla que la de equipos superiores, pero resulta adecuada para el uso cotidiano.

El X7e también está preparado para el trajín diario. Cuenta con protección contra polvo y salpicaduras y una certificación de cinco estrellas para resistencia a caídas. HONOR asegura que fue probado ante caídas de hasta 1,8 metros. Además, incluye una funda transparente.

En diseño, la versión Naranja Amanecer es la que más se destaca, junto con Azul Cielo y Negro Medianoche. El cuerpo de plástico mantiene una buena sensación de solidez y el módulo ovalado de cámaras le aporta personalidad.

La cámara principal de 50 MP ofrece buenos resultados durante el día, aunque pierde detalle en escenas nocturnas.También incorpora herramientas de IA y un botón dedicado para acceder a ellas.

Con batería abundante, mucho almacenamiento, resistencia y una pantalla fluida, el HONOR X7e apunta a quienes buscan un celular para usar mucho y preocuparse poco.