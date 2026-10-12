Huracán azota centros turísticos de México y pueblos vulnerables

El huracán Simón azotó la costa del Pacífico de México como una tormenta de categoría 4 el domingo, y su ojo permanecía justo frente al litoral mientras sus vientos y lluvias golpeaban a la gente entre la Sierra Madre y el océano.

El centro del huracán giraba paralelo a la costa, acercándose al área de Puerto Vallarta; sus vientos y lluvias enfilaban para golpear alrededor de la medianoche y continuar hasta la mañana de este lunes. Según expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, no estaba claro anoche si tocaría tierra.

Eso no son buenas noticias para la gente en el área de Puerto Vallarta, un destino popular para turistas. Justo tierra adentro y cuesta arriba desde las zonas de resorts, muchos mexicanos viven en comunidades donde las viviendas podrían no resistir la tormenta.

Phillipe Pappin, especialista senior del centro de huracanes, indicó que este extremo occidental de México era el más probable para recibir un impacto directo del sistema. Cabo Corrientes está en el extremo sur de Bahía de Banderas, la amplia bahía donde Puerto Vallarta mira hacia el Pacífico.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 35 kilómetros (25 millas), y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 130 kilómetros (80 millas) desde el centro de Simón, lo que significa que toda el área entre la costa occidental de México y las montañas de la Sierra Madre podría verse afectada.

“Esperamos impactos catastróficos de viento y una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de esa costa centro-occidental de México donde actualmente está vigente la advertencia de huracán”, señaló Pappin. “También están recibiendo lluvias muy intensas asociadas con la tormenta que probablemente van a producir peligrosas inundaciones y deslaves en zonas de terreno más elevado a lo largo de la costa mexicana, y habrá oleaje significativo”.

Vehículos de la Guardia Nacional patrullaban las calles mientras la policía usaba un megáfono para llamar a las pocas personas que estaban trotando, paseando a sus perros o andando en bicicleta.