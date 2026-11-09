Inquietud por el futuro político de Israel

El opositor Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar el próximo Gobierno de Israel y advirtió que el país atraviesa una crisis histórica, con riesgo de llegar a un punto de no retorno. El exjefe del Estado Mayor, de 66 años, fue designado ayer por el presidente Isaac Herzog, doce días después de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Eisenkot obtuvo el apoyo de 67 diputados, frente a los 46 que apoyan al primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu. Durante el anuncio, el mandatario le pidió construir una administración estable que permita superar las divisiones políticas.

El dirigente centrista se mostró dispuesto a incorporar a su coalición a legisladores del conservador Likud, el partido de Netanyahu, e incluso del Partido Sionista Religioso, de extrema derecha. Sostuvo que Israel está en estado de emergencia y necesita medidas políticas poco convencionales.