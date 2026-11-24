La guerra híbrida entre Rusia y Gran Bretaña sumó un nuevo capítulo de alta tensión a escasa distancia del territorio británico. Según trascendió este martes, un buque de guerra ruso interfirió las señales de navegación por satélite (GPS) de alrededor de 140 vuelos comerciales sobre el Mar del Norte. El episodio tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, pero recién se dio a conocer en las últimas horas.

De acuerdo con el análisis del grupo de inteligencia aeronáutica Hexbird, la interferencia, conocida técnicamente como jamming, duró aproximadamente 20 minutos y se originó a unos 305 kilómetros de la costa inglesa. Entre las aeronaves afectadas se encontraban aviones que habían despegado de los aeropuertos de Londres-Heathrow, Edimburgo y Manchester, pertenecientes a aerolíneas como British Airways, easyJet y Ryanair.

El jamming consiste en la emisión de potentes señales de radio que saturan los receptores de los aviones, impidiéndoles calcular con precisión su ubicación y la hora. Si bien el bloqueo no provocó incidentes operativos gracias a los sistemas de navegación de respaldo y a la capacitación de las tripulaciones, el control aéreo de Países Bajos confirmó que siete vuelos debieron ser guiados de manera asistida hacia el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol tras perder la señal satelital.

Para los especialistas en Defensa, la ubicación del ataque marca un punto de inflexión. "Es la primera vez que observamos algo tan al oeste. Pero, al mismo tiempo, no creo que sea la última", advirtió Thomas Withington, experto en guerra electrónica, quien calificó el hecho como una clara intensificación de las maniobras de Moscú.

Por su parte, Ramsey Faragher, director ejecutivo del Royal Institute of Navigation, destacó la magnitud del equipo utilizado y remarcó que Gran Bretaña "tuvo suerte" de que la interferencia ocurriera mar adentro, ya que un bloqueo de esa potencia cerca de la costa habría afectado redes de telefonía móvil y emisoras de radio digital.

Las investigaciones vinculan el origen de la señal con un buque de guerra ruso que escoltaba a tres cargueros sancionados por Occidente (el Lady R, el Lady D y el Maia-1), sospechosos de transportar armamento entre Rusia y Corea del Norte para abastecer la invasión a Ucrania.

James Droxford, un ex oficial de inteligencia naval, señaló que la interferencia habría sido una reacción directa del escolta militar para disuadir el seguimiento que fuerzas de la OTAN realizaban sobre las embarcaciones en su paso por el Mar del Norte, una zona estratégica donde también se encuentran los cables submarinos de internet vigilados por Londres.

Ante la repercusión del caso, un portavoz del Gobierno británico buscó llevar tranquilidad asegurando que la aviación del país "es una de las más seguras del mundo" y confirmó una inversión millonaria destinada a reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas y monitorear este tipo de bloqueos.