El Ejército de Estados Unidos detonó de manera controlada cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones de Iowa, en Middletown, ante el riesgo de una explosión espontánea. La reserva, distribuida en 68 barriles, había sido trasladada desde bases en 2009. Una inspección detectó que los químicos se cristalizaron parcialmente, lo que los volvió sensibles a la fricción y al frío.

La operación se realizó ayer, tras cambios y críticas de residentes y organizaciones ambientalistas. El Ejército afirmó que las medidas de contención evitaron la dispersión de polvo tóxico y que los primeros monitoreos no detectaron plomo en el aire.

Sin embargo, las autoridades y equipos independientes continuarán realizando análisis del agua, las viviendas, las granjas y los parques infantiles. Persiste la preocupación local por efectos del plomo, un metal pesado peligroso incluso en cantidades mínimas.