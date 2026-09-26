IPhone 6 y 7: cómo pedir la indemnización de Apple

La Justicia comercial homologó un acuerdo histórico entre Apple y la asociación de consumidores ADELCO, tras una demanda colectiva iniciada en febrero de 2020 por la desaceleración deliberada de ciertos modelos de iPhone (lo que popularmente se conoció como Batterygate).

Como parte del acuerdo, Apple constituirá un fondo global de US$ 3 millones sin asumir responsabilidad jurídica.

Cada beneficiario podrá cobrar hasta US$ 40 por cada dispositivo elegible. El monto exacto dependerá de la cantidad total de solicitudes validadas (se dividirá el fondo total entre los equipos presentados, con un techo fijado en US$ 40 por unidad).

Una misma persona podrá realizar el reclamo por más de un equipo si cumple con los requisitos para cada uno.

El pago se realizará mediante transferencia a una cuenta bancaria (CBU) o billetera digital (CVU) a nombre del solicitante (en caso de requerir dólares, se exigirá cuenta en dicha moneda).

¿Quiénes pueden reclamar?

Para calificar para la compensación, se deben cumplir tres condiciones clave: 1) Haber residido en la Argentina al 4 de febrero de 2020 (personas físicas o jurídicas, sin importar nacionalidad o si aún conservan o no el teléfono).

2) Haber sido propietario o usuario de alguno de los siguientes 7 modelos: iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1ª generación), iPhone 7 / 7 Plus. Versión del sistema operativo y periodo: Para iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, haber ejecutado iOS 10.2.1 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Para iPhone 7 y 7 Plus, haber ejecutado iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017. En ambos casos, haber experimentado la reducción del rendimiento en ese lapso.

El trámite se gestionará a través del sitio oficial habilitado para el acuerdo: acuerdosmartphones.com.ar.

Habrá un período de 6 meses corridos a partir de la habilitación formal del registro para completar la solicitud.

Datos requeridos: Nombre completo, DNI/CUIT, domicilio, email y teléfono; Foto del DNI frente y dorso; Modelo y número de serie del equipo; Declaración jurada aceptando los términos y confirmando la baja de rendimiento experimentada.

Si queda un remanente, el saldo sobrante será donado a la Fundación Garrahan.