El Gobierno argentino condenó ayer las “amenazas e intimidaciones” de un alto asesor de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y reclamó a Teherán que ponga fin a las advertencias contra el diplomático y el personal de la institución.

“Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato”, señaló la Cancillería en un comunicado. Además, reafirmó su “firme respaldo” a Grossi y a la independencia, imparcialidad e integridad del organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos nucleares internacionales.

El pronunciamiento exigió a las autoridades iraníes que cesen inmediatamente las intimidaciones y garanticen la seguridad de quienes trabajan en el OIEA. El Gobierno recordó que ya había rechazado episodios similares en junio de 2025.

Las amenazas fueron formuladas el sábado por Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien acusó a Grossi de actuar en favor de Israel y advirtió que “recibirá lo que se merece”, sin precisar qué medidas podrían adoptar contra el funcionario.

El episodio se produjo después de que el titular del organismo reclamara a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales para verificar el estado de su programa nuclear.

El canciller Pablo Quirno también repudió las declaraciones en un mensaje publicado en la red social X, donde sostuvo que la Argentina condena con firmeza las amenazas contra el diplomático argentino.

El enfrentamiento se suma a una creciente tensión bilateral. En marzo, el Gobierno de Javier Milei declaró a la Guardia Revolucionaria iraní organización terrorista, por su responsabilidad en los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la AMIA, en 1994.

Como represalia, el pasado 11 de noviembre Teherán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. Buenos Aires rechazó la decisión y volvió a reclamar la cooperación iraní con la Justicia para avanzar en las investigaciones de ambos atentados, que permanecen impunes.