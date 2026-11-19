Irán amplió ayer sus ataques contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, al lanzar drones y misiles contra la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y sitios en Bahréin. Teherán presentó la ofensiva como represalia por los bombardeos de Estados Unidos.

El ejército kuwaití informó que sus defensas antiaéreas interceptaron los drones sin sufrir daños. Por su parte, Irán afirmó que apuntó contra sistemas de defensa y plataformas de lanzamiento.

En Bahréin, las autoridades pidieron a la población que buscara refugio y luego señalaron que la situación estaba bajo control.

Los ataques se produjeron después de que Washington bombardeara un sitio de lanzamiento de misiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Esa acción había seguido a anteriores ataques iraníes contra objetivos vinculados a Estados Unidos.

La tensión en el Golfo Pérsico afecta al transporte marítimo. Emiratos Árabes Unidos informó que un tripulante de un petrolero desapareció tras un ataque en el estrecho de Ormuz y que otros 11 resultaron heridos.

Mientras tanto, Donald Trump mantiene mensajes contradictorios sobre una nueva ofensiva y refuerza la presencia militar estadounidense con otro portaaviones y miles de soldados. El bloqueo naval y la falta de un acuerdo mantienen abierto el riesgo de una escalada regional.