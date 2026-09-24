Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
ANTE LA ASAMBLEA EN NUEVA YORK

Irán desafía a Trump y avisa que resistirá

Su presidente acusó a EE UU e Israel de terrorismo y defendió la diplomacia ante la ONU frente a las amenazas de Washington
X (@AFP)

Por Redacción

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, respondió ayer ante la Asamblea General de la ONU a las amenazas de Donald Trump y rechazó la presión de Washington. En un discurso desafiante, acusó a Washington e Israel de haber atacado a Irán. “Estados Unidos e Israel nos atacaron”, afirmó Pezeshkian, quien sostuvo que Irán “simplemente se ha defendido” y rechazó las acusaciones de terrorismo formuladas por Trump. “Sí, nos golpearon, pero no doblamos la rodilla”, agregó.

El mandatario iraní exhibió además fotografías del fallecido líder supremo Alí Jamenei y de más de 150 escolares iraníes muertos en los primeros días de la guerra. Con esas imágenes reforzó su denuncia sobre las consecuencias del conflicto.

Hacia el final de su intervención, Pezeshkian se dirigió directamente a Trump y a quienes buscan intimidar a Irán. “Estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, afirmó. Aseguró que su país luchará “hasta nuestro último aliento”.

El discurso se produjo un día después de que Trump advirtiera que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanza un acuerdo para terminar con una guerra que lleva casi siete meses. Trump planteó la disyuntiva entre un pacto y una escalada militar de gran magnitud.

Sin embargo, en paralelo a las amenazas, hubo contactos entre ambos gobiernos. Trump confirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron durante unas tres horas una reunión indirecta con funcionarios iraníes en Nueva York. El mandatario calificó el encuentro como “muy bueno”, aunque aclaró que no eran representantes del nivel más alto.

Irán, por su parte, restó importancia al intercambio, mediado por Qatar. El portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, insistió en que cualquier negociación debe incluir el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados. Washington evitó presentarlo como un avance decisivo.

La intervención de Pezeshkian reflejó así la posición de Teherán: disposición a negociar, pero rechazo a hacerlo bajo amenazas. El conflicto continúa mientras persisten ataques esporádicos en el estrecho de Ormuz y el transporte marítimo permanece por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

El mandatario también defendió el derecho de Irán a mantener un programa nuclear y negó que busque armas nucleares. Más de un año de negociaciones intermitentes tampoco produjo una solución estable.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?