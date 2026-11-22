El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanecía internado en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia por una obstrucción intestinal. El centro médico informó este sábado que el exmandatario está “estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea”.

Bolsonaro ingresó con un cuadro de “abdomen agudo obstructivo”. Los médicos le colocaron una sonda gástrica y lo mantuvieron en ayuno, con hidratación y soporte nutricional. “No hay previsión de alta hospitalaria”, indicó el boletín.

El exmandatario arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018 y desde entonces fue operado varias veces. Su hijo Carlos, senador electo, contó en la red social X que sufrió vómitos y dolores. “No soy médico, pero jamás lo vi así”, escribió. También dijo que, según el resultado de los estudios, su padre podría afrontar su décima cirugía en menos de ocho años.

La Corte autorizó las visitas de sus familiares

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó a Carlos, Jair Renan y Laura Bolsonaro, y a su hijastra Letícia, a visitarlo durante la internación. Los familiares podrán ingresar sin celulares ni cámaras. El magistrado también ordenó retirarle la tobillera electrónica y dispuso que vuelva a colocársele cuando reciba el alta.

Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Después de varios meses de encarcelamiento, en marzo pasó a cumplir la pena en su domicilio por razones de salud.

La internación se produjo un día después de que la Corte fijara entre el 4 y el 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por la trama golpista.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario, había prometido indultar a su padre si llegaba a la presidencia. El senador perdió el balotaje de octubre frente a Lula y, tras la derrota, se trasladó a Estados Unidos luego de quedar bajo investigación por presunto lavado de dinero. Desde allí publicó un mensaje de apoyo a su padre y pidió a sus seguidores que compartieran fotos con él.