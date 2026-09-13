Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Japón mueve un castillo a puro pulmón

Por Redacción

Unas 1.800 personas se unieron el pasado 23 de agosto en el norte de Japón para una tarea que parece salida de otra época: arrastrar, con cuerdas y rodillos, la torre de un castillo de 360 toneladas. Al grito de “so-re, so-re”, los participantes lograron desplazarla poco más de dos metros hacia su ubicación original. La protagonista fue la torre del homenaje del castillo de Hirosaki, en la prefectura de Aomori. El edificio tuvo que ser retirado para permitir la reparación de una muralla dañada por un fuerte sismo. Para moverlo sin desmontarlo, se recurrió a la antigua técnica japonesa hikiya, que consiste en colocar las construcciones sobre rodillos y trasladarlas completas. El día anterior, equipos de 80 personas tiraron de cuerdas de 30 metros y avanzaron 1,13 metros. La jornada incial del desplazamiento sumaron otros 1,09. La convocatoria despertó tanto entusiasmo que unas 8.000 personas solicitaron participar, cuatro veces más que las plazas disponibles. El traslado manual continuó hasta finales de agosto y permitió recorrer cinco metros en total, con unas 4.100 personas involucradas. Después, maquinaria especializada completó los 73 metros restantes. Construido en 1611, el castillo es uno de los principales atractivos de la región y su torre actual data de 1810. Los trabajos de conservación mantendrán el edificio cerrado hasta 2033.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?