Kodak se relanza con nuevos modelos

Kodak busca recuperar protagonismo en el mercado argentino de la fotografía digital con el lanzamiento comercial de cinco cámaras que incluyen modelos compactos, una versión resistente al agua y una minicámara retro que se volvió viral en las redes sociales. La nueva oferta llega de la mano de Electro World Group (EWG), distribuidor de la marca en el país.

La propuesta apunta a consumidores que buscan alternativas a las cámaras de los teléfonos celulares, con dispositivos dedicados a la fotografía, diseños portátiles y funciones orientadas tanto al uso cotidiano como a la creación de contenido.

Entre las novedades se destaca la Kodak Charmera Key Chain, una cámara digital diminuta con formato de llavero y estética retro. Su particularidad es que se comercializa en cajas sorpresa, por lo que los compradores descubren el diseño recibido recién al abrir el paquete. Su precio publicado es de $84.999.

LOS CINCO MODELOS DE KODAK QUE LLEGAN A ARGENTINA

La línea incluye las Kodak PIXPRO FZ45 y FZ55, dos cámaras compactas de 16 megapíxeles que incorporan zoom óptico de cuatro y cinco aumentos, respectivamente. La primera se comercializa a $299.999, mientras que la segunda alcanza los $399.999.

Otra alternativa es la PIXPRO WPZ2, diseñada para actividades al aire libre y capaz de sumergirse hasta 15 metros de profundidad. También incorpora conectividad Wi-Fi y está orientada a viajes y deportes. Su precio publicado es de $479.999.

La oferta se completa con la Kodak PIXPRO C1, una cámara de 13 megapíxeles que permite grabar videos en resolución Full HD e incorpora una pantalla rebatible de 2,8 pulgadas para facilitar las autofotos y la producción de contenido. Su valor es de $359.999.