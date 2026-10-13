La billetera de Jeff Bezos pegó un salto espacial: el segundo mayor millonario

El vertiginoso avance de la industria aeroespacial privada volvió a sacudir el tablero de las grandes fortunas globales. Impulsado por el extraordinario incremento en la valoración de su compañía espacial, Jeff Bezos trepó al segundo puesto en el ranking de los hombres más ricos del planeta, superando a magnates tecnológicos de la talla de Larry Page y posicionándose únicamente por detrás de Elon Musk.

De acuerdo con el último reporte del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el fundador de Amazon y líder de Blue Origin cuenta en la actualidad con un patrimonio neto estimado en USS 368.500 millones.

El principal motor de este salto financiero ha sido el formidable revalúo de sus proyectos espaciales y la sólida confianza de los mercados en el desarrollo comercial de la órbita terrestre, los contratos gubernamentales de defensa y la exploración de vanguardia.

Mientras la competencia en la carrera espacial privada se intensifica —con rivales directos como SpaceX liderando la vanguardia global—, los analistas financieros destacan que la consolidación de Blue Origin como un actor clave en la economía del espacio ha redefinido el valor de los activos de Bezos en los mercados internacionales.

Con esta nueva marca, el podio de la riqueza mundial queda configurado con Elon Musk a la cabeza, seguido de cerca por Jeff Bezos en la segunda posición, en una pulseada donde la innovación tecnológica, los satélites y la conquista del cosmos continúan coronando a los hombres más solventes de la historia contemporánea.

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De todos modos, el imperio financiero de Jeff Bezos trasciende ampliamente el ámbito espacial y se apoya en una estructura diversificada de inversiones tecnológicas, medios de comunicación, bienes raíces y biotecnología.

EL ORIGEN DE LA FORTUNA: AMAZON Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aunque dejó el cargo de CEO de Amazon en 2021 para asumir como presidente ejecutivo, Bezos conserva una participación accionaria cercana al 9%-10% en la compañía.

En ese sentido, Amazon continúa siendo la columna vertebral de su liquidez y el activo con el que financia otros proyectos.

Pero además, el impulso masivo de Amazon Web Services (AWS) en infraestructura de nube y la integración de modelos de inteligencia artificial han disparado el valor bursátil de la compañía, incrementando sustancialmente el patrimonio neto del magnate.

El brazo de capital de riesgo es a través de su firma de inversión personal: Bezos Expeditions, ha participado como inversor de la primera hora en gigantes tecnológicos y empresas emergentes de alto impacto.

El multimillonario que tuvo una fastuosa boda en Venecia con Laura Sánchez, siempre creyó en las inversiones tecnológicas tempranas. Fue uno de los primeros inversores ángel en Google, además de apostar por firmas como Uber, Airbnb, Workday y Twitter (hoy X).Biotecnología y longevidad (Altos Labs).

Bezos desembolsó cientos de millones de dólares en Altos Labs, una startup de biotecnología enfocada en la reprogramación celular y la investigación de tecnologías para revertir el envejecimiento biológico y extender la expectativa de vida humana.

Además, adquirió hace unos años The Washington Post, el histórico periódico estadounidense en 2013 por US$250 millones, impulsando su transformación digital y su modelo de suscripciones globales.