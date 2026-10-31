La Bolsa y el real cierran su peor semana en años tras reelección de Lula

El real y la Bolsa de Sao Paulo cerraron este viernes una semana con su peor desempeño en años, una señal del temor de los mercados por la política fiscal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reelecto el domingo para un cuarto mandato.

El dólar subió más del 9% frente al real brasileño en la semana. Fue su mayor alza semanal desde octubre de 2008, en plena crisis financiera mundial, según medios.

El Ibovespa, el principal índice de la Bolsa de Sao Paulo, se desplomó más de 18% en ese periodo.

Fue su peor desempeño semanal desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia de covid-19, de acuerdo con la prensa local.

La caída comenzó el lunes tras la victoria de Lula sobre el derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el balotaje.

El mercado, que apostaba a un triunfo del senador conservador, se desplomó ese día casi 17% al abrir, lo que provocó incluso una suspensión de las operaciones por 30 minutos.

Aunque al cierre se había recuperado hasta 14%, continuó su descenso en la semana.

El viernes, el dólar cerró a 5,44 reales y el Ibovespa perdió 0,75%, su quinta baja consecutiva.

La desconfianza se relaciona con el asunto fiscal.

La deuda pública de Brasil supera el 80% del PIB, y los inversores temen que el gobierno de izquierda no haga los ajustes necesarios para contener el gasto público.

En su campaña, Lula anunció medidas costosas como un aumento de los subsidios a los hogares más desfavorecidos y el perdón de deudas para microemprendedores, entre otras.

Además, la incertidumbre sobre quién integrará el equipo económico del nuevo mandato y qué medidas tomará alimentó la cautela.

El ministro saliente de Hacienda, Dario Durigan, dijo el martes a periodistas que había conversado con el mercado financiero para mostrar el "compromiso fiscal" del gobierno y "la necesidad de mejorar las cuentas públicas".

Sin embargo, los mercados siguieron cayendo el resto de la semana.