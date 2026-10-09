La carrera para beneficiar a familiares y el desgaste político

La expansión de los negocios de la familia Trump convive con señales de malestar entre votantes de estados que respaldaron ampliamente su regreso a la Casa Blanca. Son procesos distintos, pero su contraste expone una tensión de su presidencia: mientras el poder político y los intereses privados se acercan en sectores estratégicos, muchos ciudadanos consideran que las políticas del gobierno han empeorado su economía cotidiana.

El periodista David Uberti, de The Wall Street Journal, explicó en Democracy Now! que los emprendimientos lanzados desde la reelección habían generado al menos US$4.000 millones entre ingresos y riqueza en papeles para la familia. La cifra corresponde a ese relevamiento, no a un balance actualizado, y combina dinero obtenido con valorizaciones patrimoniales.

NEGOCIOS Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

La incursión familiar en criptomonedas, inteligencia artificial y energía amplía las preguntas sobre la separación entre intereses privados y decisiones públicas. World Liberty Financial, cofundada por integrantes de las familias Trump y Witkoff, es uno de los ejemplos. Trump Media también anunció una operación con la empresa de fusión nuclear TAE Technologies, en un contexto de impulso oficial a la infraestructura para inteligencia artificial.

La coincidencia de intereses no prueba por sí sola un trato irregular. Sí exige transparencia sobre beneficiarios, decisiones regulatorias y eventuales ventajas. Según Uberti, parte de esos activos conduce a un fideicomiso administrado por Donald Trump Jr. que beneficia al presidente.

La Casa Blanca y la organización Trump niegan conflictos de intereses y sostienen que establecieron mecanismos de resguardo. Esa respuesta debe contrastarse con la separación efectiva entre las responsabilidades del mandatario y sus beneficios económicos. La cuestión es si las decisiones públicas pueden tomarse con independencia de los intereses patrimoniales de quien gobierna.

Las encuestas de CNN y SSRS realizadas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre muestran otra cara de la economía. En Ohio y Iowa, estados que Trump ganó por márgenes de dos dígitos en 2024, alrededor de tres cuartas partes de los votantes probables consideran que sus políticas elevaron el costo de vida. La mayoría evalúa negativamente el efecto de los aranceles sobre su estado.

La aprobación presidencial se ubica en el 36% en Ohio y el 41% en Iowa. En la elección al Senado, el demócrata Sherrod Brown aventaja por seis puntos al republicano Jon Husted en Ohio. En Iowa, Ashley Hinson obtiene el 45% frente al 43% de Josh Turek, una diferencia que no permite establecer un líder claro. Los márgenes de error son de 4,5 y 4,2 puntos, respectivamente.

Los resultados no anticipan una derrota republicana: también pesan las características de los candidatos. Pero advierten que el respaldo de 2024 no garantiza conformidad con la gestión y que el bolsillo puede erosionar lealtades políticas. En ambos estados, la economía y el costo de vida encabezan las preocupaciones de aproximadamente la mitad de los votantes probables.

LA PRENSA COMO OTRO FRENTE

El intento de excluir a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca agrega una disputa por el escrutinio público. El gobierno justifica las restricciones con cuestionamientos a la cobertura y argumentos de seguridad; los medios denuncian represalias por publicar información crítica. La medida enfrentó un bloqueo judicial temporal y continúa en litigio.

La controversia alcanza al derecho de los ciudadanos a conocer y evaluar los actos del gobierno. El acceso periodístico no debería depender de una cobertura favorable al presidente. Convertir el desacuerdo editorial en un criterio de exclusión reduce las posibilidades de interrogar al poder precisamente cuando sus decisiones requieren explicaciones.

Los negocios familiares, el malestar económico y la confrontación con los medios son frentes diferentes, pero convergen en una misma exigencia: una presidencia necesita rendir cuentas sobre sus decisiones, sus resultados y los límites entre el interés público y el privado.