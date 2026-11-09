La crisis del banco Ueno: lujo y millones bajo sospecha

Nueve vehículos de alta gama, dos avionetas, un yate y documentación forman parte de los bienes incautados en Paraguay en la investigación por el cierre de Ueno Bank, un escándalo que puso bajo sospecha sus vínculos políticos y económicos y que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo

Los operativos, encabezados por fiscales y policías, alcanzaron propiedades y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario del banco. Los investigadores buscan establecer responsabilidades por el colapso, luego de que el Banco Central ordenara la medida por problemas de solvencia.

Entre los bienes decomisados figuran nueve autos cuyo valor conjunto fue estimado en 1,4 millones de dólares por medios paraguayos. El listado incluye un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, otro Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4, entre otros modelos. Los vehículos, aún sin matrículas, fueron hallados en Asunción, en una propiedad de Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank. Luego quedaron a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que administra bienes decomisados judicialmente.

También fueron alcanzados bienes náuticos y aeronáuticos. En un condominio privado de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa, fue incautado un yate Azimut, llamado Zeus, que pertenecería a Vázquez. Además, fueron embargadas dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation modelo 300, fabricado en 1984 y registrado a nombre de Ueno, y un Beechcraft B55 de 1979, propiedad del Grupo Vázquez.

Los allanamientos llegaron también a oficinas del conglomerado, donde los investigadores encontraron una bóveda con numerosos documentos cuyo contenido todavía no fue informado. Las inspecciones se extendieron a Technoma, presuntamente vinculada al grupo, y a Itti, empresa tecnológica que prestaba servicios a Ueno.

En Itti fueron secuestrados documentos, computadoras portátiles, servidores y teléfonos celulares, que podrían aportar datos sobre las operaciones del banco. Las diligencias podrían extenderse a otras 13 empresas del grupo.

En paralelo, funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción inspeccionaron tres propiedades de lujo en un complejo residencial de Altos, cerca de Asunción. Los inmuebles estarían vinculados a Miguel Ángel Almada Frutos, César Astigarraga Lambaré y Miguel Vázquez, todos imputados.

El alcance patrimonial también aparece en los registros. El Registro Unificado Nacional identificó 47 propiedades relacionadas con Ueno Bank, según confirmó su directora, Lourdes González.

A pedido del Banco Central, un juzgado civil y comercial ordenó el embargo preventivo de bienes de representantes del Grupo Vázquez y de Ueno Bank. La medida alcanzó unos 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 255,6 millones de dólares, por el déficit atribuido al banco. También se incluyeron 58,6 millones de guaraníes, unos 9.370 dólares, para gastos judiciales.

La causa derivó en la detención de varios integrantes de la conducción del banco. Entre ellos están Miguel Vázquez; el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni; Julio Rey Fernández; los directores Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, y el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada. También fueron detenidas Mariana Torres Rubiani, gerenta, y Diana Mongelos González, segunda vicepresidenta. Vázquez y otros cinco directivos fueron enviados a cárceles para procesados.

La investigación busca esclarecer el derrumbe de Ueno Bank, establecer responsabilidades y determinar el vínculo de los bienes incautados con las operaciones investigadas y seguir la ruta de los fondos.