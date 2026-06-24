Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
¿DESENCANTO CIUDADANO O GIRO IDEOLÓGICO PROFUNDO?

La derecha consolida su avance en América Latina

En Colombia, De la Espriella ganó en un marco regional de descontento social, alza del crimen y caída de la confianza política
Abelardo de la Espriella prometió soluciones rápidas a temas como la delincuencia o el estancamiento económico / AP

Por Redacción

La elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia reforzó una tendencia que se expande en América Latina: el avance de líderes de derecha con discursos duros sobre seguridad, economía y rechazo a la política tradicional. Sin embargo, especialistas advierten que el fenómeno responde más al desencanto ciudadano que a un giro ideológico profundo de la región.

Con excepción de Brasil y México, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos está encabezada por dirigentes conservadores o de perfil populista. Analistas sostienen que estos líderes han logrado capitalizar el malestar social mediante una fuerte construcción de imagen personal y la promesa de soluciones rápidas frente a problemas como la delincuencia, el estancamiento económico y la corrupción.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele aparece como el principal referente de este modelo. Su estrategia de mano dura contra el crimen y sus altos índices de popularidad inspiraron a otros dirigentes, entre ellos De la Espriella, quien centró buena parte de su campaña en la seguridad y el combate a las organizaciones criminales. Los expertos recuerdan que, durante la llamada “marea rosa”, la izquierda dominó el escenario regional gracias al crecimiento económico impulsado por el auge de las materias primas y a políticas de expansión social. Pero el fin de ese ciclo, sumado al fortalecimiento del crimen organizado y al deterioro económico, modificó las prioridades del electorado.

Según Latinobarómetro, tres de cada cuatro latinoamericanos afirman que la delincuencia creció en el último año y uno de cada tres asegura haber sido afectado directamente por hechos delictivos. Ese escenario favorece a candidatos que se presentan como ajenos al sistema político y prometen respuestas contundentes.

No obstante, los analistas advierten que gobernar es mucho más complejo que hacer campaña. Varios mandatarios de derecha enfrentaron dificultades para cumplir sus promesas, con caídas en su popularidad y persistencia de los problemas de seguridad y económicos. En Colombia, el gran interrogante es si De la Espriella logrará transformar su discurso de campaña en resultados concretos o si terminará enfrentando el mismo desgaste que otros líderes de la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?