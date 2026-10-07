La despedida de Messi dio la vuelta al mundo: así reaccionaron los medios internacionales

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina no fue solamente un acontecimiento deportivo en el país. La emoción vivida este martes en el Monumental recorrió el mundo y ocupó las principales portadas de medios internacionales, que destacaron el cierre de una era para la Albiceleste.

En una noche cargada de homenajes, ante más de 85.000 personas, Messi cerró sus 21 años con la camiseta argentina con una actuación a la altura de su historia: marcó un gol y dio dos asistencias en el triunfo 3-0 frente a Benín.

El italiano Corriere dello Sport resumió la jornada con una frase contundente: “El rey le dijo adiós a la Argentina”, mientras que destacó el gol, las asistencias y la emoción que acompañó al capitán durante toda la noche.

En España, AS eligió una expresión breve pero significativa para definir el momento: “¡Inolvidable Messi!”. Por su parte, ABC puso el foco en la combinación de emociones que rodeó el último partido, con fuegos artificiales, lágrimas y el himno argentino.

La repercusión también fue fuerte en Francia. L'Équipe tituló su cobertura haciendo referencia a la emoción y la tristeza que provocó la retirada internacional del argentino. En Alemania, Bild describió la despedida como una “despedida de cuento de hadas”.

Del otro lado del Atlántico, el brasileño UOL resaltó que Messi se despidió llorando, pero también como protagonista de una victoria, con gol y asistencias. En México, El Universal calificó de cinematográfico el último tanto del capitán argentino.

En Inglaterra, The Guardian también reflejó la dimensión de la noche y puso el foco en las lágrimas de Messi. El medio británico señaló que el argentino describió su despedida de la Selección como “el día más triste de mi carrera”.

Una despedida que trascendió al fútbol

La repercusión internacional también estuvo acompañada por mensajes de grandes figuras y clubes. Neymar, Ronaldinho, el Barcelona, el Inter Miami y otros referentes del fútbol mundial se sumaron a los homenajes para despedir al capitán argentino.

Reuters, en tanto, resumió el significado de la jornada al señalar que, después de tantos años en los que Argentina le pidió a Messi que entregara todo por la camiseta, esta vez fue el país el que se reunió para decirle “gracias”.

Messi se despidió de la Selección como el futbolista con más partidos y goles en la historia de la Albiceleste: 208 encuentros y 126 goles, además de haber sido protagonista de una generación que conquistó la Copa América y el Mundial.

El resultado ante Benín quedará en las estadísticas. Pero las imágenes de Messi emocionado, el Monumental colmado, los homenajes y el cielo iluminado por drones ya forman parte de una despedida que, tal como reflejaron los medios internacionales, trascendió las fronteras del fútbol argentino.