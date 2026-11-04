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ALBERTO ZALTZBERG TIENE 51 AÑOS

La historia del argentino que buscaba ser el alcalde de una zona exclusiva de Miami

Alberto Zaltzberg

Por Redacción

Hace 23 años, Alberto Zaltzberg dejó la Argentina junto a su novia para instalarse en el sur de Florida. Actualmente, está casado y tiene dos hijos. Este porteño, de 51 años, buscaba gobernar Aventura, una exclusiva ciudad del condado de Miami-Dade donde vive desde hace una década y media.

El empresario inmobiliario y experto en marketing digital enfrentó al alcalde Howard S. Weinberg, quien buscó la reelección.

Oriundo de Villa del Parque y afiliado al Partido Republicano, Zaltzberg impulsó su campaña por redes sociales y con inteligencia artificial. Eligió un eslogan que remite al movimiento de Donald Trump: “Make Aventura Great Again”. Su entusiasmo tecnológico también le valió un apodo: “Acá me dicen que soy el candidato ChatGPT”, contó.

Aunque reivindica su identidad republicana, participó de una elección municipal no partidaria. La ciudad tiene un alcalde y seis comisionados que integran la Comisión Municipal.

Su principal cuestionamiento a la gestión actual apuntó a la distancia con los vecinos. “Hoy el gobierno de Aventura, usando una frase argentina, está muy lejos del ciudadano a pie”, afirmó. Por eso promete mejorar la comunicación y revisar gastos y políticas locales para aliviar el bolsillo de los residentes.

Entre sus propuestas figuraron WiFi municipal gratuito, atención médica básica sin cargo y subsidios de hasta 75.000 dólares para atraer consultorios y profesionales de la salud. Aseguró, además, que financia la campaña con recursos propios.

Sobre Trump, combinó respaldo con reparos. “Me identifico como un inmigrante”, sostuvo, y remarcó que “no está bueno que se ataque a ningún tipo de inmigrante”.

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