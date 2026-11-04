La historia del argentino que buscaba ser el alcalde de una zona exclusiva de Miami

Hace 23 años, Alberto Zaltzberg dejó la Argentina junto a su novia para instalarse en el sur de Florida. Actualmente, está casado y tiene dos hijos. Este porteño, de 51 años, buscaba gobernar Aventura, una exclusiva ciudad del condado de Miami-Dade donde vive desde hace una década y media.

El empresario inmobiliario y experto en marketing digital enfrentó al alcalde Howard S. Weinberg, quien buscó la reelección.

Oriundo de Villa del Parque y afiliado al Partido Republicano, Zaltzberg impulsó su campaña por redes sociales y con inteligencia artificial. Eligió un eslogan que remite al movimiento de Donald Trump: “Make Aventura Great Again”. Su entusiasmo tecnológico también le valió un apodo: “Acá me dicen que soy el candidato ChatGPT”, contó.

Aunque reivindica su identidad republicana, participó de una elección municipal no partidaria. La ciudad tiene un alcalde y seis comisionados que integran la Comisión Municipal.

Su principal cuestionamiento a la gestión actual apuntó a la distancia con los vecinos. “Hoy el gobierno de Aventura, usando una frase argentina, está muy lejos del ciudadano a pie”, afirmó. Por eso promete mejorar la comunicación y revisar gastos y políticas locales para aliviar el bolsillo de los residentes.

Entre sus propuestas figuraron WiFi municipal gratuito, atención médica básica sin cargo y subsidios de hasta 75.000 dólares para atraer consultorios y profesionales de la salud. Aseguró, además, que financia la campaña con recursos propios.

Sobre Trump, combinó respaldo con reparos. “Me identifico como un inmigrante”, sostuvo, y remarcó que “no está bueno que se ataque a ningún tipo de inmigrante”.