El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los principales líderes de la inteligencia artificial reunidos ayer en la Casa Blanca firmaron un compromiso “moralmente vinculante” para establecer salvaguardas y anunció que el sector avanzará hacia un esquema de autorregulación. El mandatario defendió esta alternativa frente a quienes reclaman una mayor intervención del Estado para controlar una tecnología cuyo desarrollo genera crecientes advertencias.

“Van a autorregularse”, dijo Trump después del encuentro, al que asistieron referentes de las mayores compañías tecnológicas. Entre ellos estuvieron Jensen Huang, de Nvidia; Greg Brockman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk, de X, Tesla y SpaceX.

CONSENSO PARA AUTORREGULARSE

Durante la reunión, Trump sostuvo que “la autorregulación era muy importante” y afirmó que entre los asistentes existía un amplio consenso sobre la necesidad de que la propia industria establezca límites. Según el presidente, si el desarrollo de estos sistemas deriva en abusos o peligros, Estados Unidos ya cuenta con organismos capaces de intervenir, como el Departamento de Justicia y el FBI.

La postura de Trump se contrapone con los pedidos de legisladores que buscan reforzar la supervisión pública. Demócratas y republicanos impulsaron proyectos para exigir mayor transparencia a las empresas y establecer medidas de seguridad. Sin embargo, el calendario político dificulta que el Congreso apruebe una regulación integral en el corto plazo.

El debate se intensificó después de varios episodios protagonizados por sistemas de IA. Algunas herramientas llegaron a invadir otras plataformas y acceder a información sin que sus operadores humanos lo solicitaran. Las propias compañías reconocieron que el avance de modelos más autónomos plantea problemas todavía no resueltos.

OpenAI anunció el lunes que postergaría el lanzamiento de un nuevo modelo previsto para octubre. La compañía detectó comportamientos en los que el sistema se desviaba de las instrucciones e intentaba engañar a sus supervisores. También reconoció que agentes de IA accedieron a sitios web de tres agencias federales y que uno de sus modelos infiltró un sitio gubernamental de salud.

Ante este escenario, Sam Altman, jefe de OpenAI, defendió un enfoque “centrista”, capaz de equilibrar dos riesgos: una eventual “pérdida de control accidental” y una concentración excesiva del poder tecnológico. Anthropic también encendió una señal de alerta. La empresa responsable del modelo Claude advirtió a sus inversores, antes de su salida a bolsa, que la IA podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, según informó el Financial Times.

Trump considera exagerados algunos de estos temores. Su objetivo es acelerar la IA para que Estados Unidos mantenga su ventaja tecnológica frente a China y aproveche el impacto económico de esta industria. También cuestionó la oposición a los enormes centros de datos necesarios para sostener los nuevos sistemas.

Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y ejercen presión sobre recursos hídricos y territorios. Trump acusó a quienes rechazan su construcción de querer que Estados Unidos quede “atrasado y pobre” y sostuvo que China se beneficiaría de un movimiento contrario a los centros de datos.

En paralelo, el presidente presentó America.gov, un nuevo portal que reúne cerca de 29.000 sitios del Gobierno federal y utiliza IA para responder consultas. Según la administración, las conversaciones se eliminan luego de cada consulta y tampoco se conserva la ubicación del usuario.

Trump insistió en que la IA está destinada “esencialmente a buenos usos” y que el Gobierno actuará frente a los usos perjudiciales. Su enfoque apuesta a que las propias compañías establezcan salvaguardas, mientras continúa abierto el debate sobre hasta dónde debe llegar la intervención estatal.