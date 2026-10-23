La IA ya tiene su propio concurso de belleza

La inteligencia artificial continúa avanzando sobre actividades que hasta hace poco parecían reservadas exclusivamente a los seres humanos. Ahora también tiene su propio concurso internacional de belleza, en el que las participantes no existen en el mundo real, pero compiten por una corona, representan a sus países y promueven distintas causas sociales.

Se trata de Miss AI Universe, un certamen que reúne a modelos virtuales creadas mediante herramientas de inteligencia artificial y que reproduce buena parte de la estructura de los tradicionales concursos de belleza, aunque con características propias del universo digital.

La competencia cuenta con una página web oficial, reglamento, calendario de actividades y un sistema de votación que permite la participación del público. Según la información difundida por sus organizadores, actualmente participan representantes de 71 países, entre ellos Colombia, Brasil, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas y Sudáfrica.

Cómo se elige a la reina

El concurso contempla distintas instancias eliminatorias que permiten reducir progresivamente la cantidad de participantes hasta llegar a la coronación. En una primera etapa, las 71 candidatas iniciales compiten por uno de los 25 lugares disponibles para continuar en el certamen. Posteriormente, ese grupo se reduce a 12 semifinalistas y, finalmente, seis representantes acceden a la gala de coronación.

Los criterios de evaluación no se limitan a la apariencia de las modelos. El jurado también considera la originalidad de las creaciones, la calidad del diseño visual, la coherencia de las identidades digitales y la manera en que cada personaje representa la cultura de su país.

Otro aspecto importante es la capacidad de las candidatas para generar interacción con el público en las redes sociales y otras plataformas digitales.

De esta manera, el concurso combina herramientas tecnológicas, estrategias de comunicación y elementos propios de los tradicionales certámenes de belleza.

La defensa del medioambiente

Entre las participantes se encuentra Marya Tiglao Pulgarín, el personaje de inteligencia artificial que representa a Colombia.

Sus creadores la diseñaron con un perfil que combina distintas actividades: activista ambiental, presentadora de televisión, actriz y contadora.

Sin embargo, el eje principal de su identidad digital está puesto en la protección de los ecosistemas y el acompañamiento a las comunidades que trabajan por la conservación de la naturaleza.

A través de sus publicaciones oficiales, la candidata virtual difunde mensajes relacionados con la responsabilidad ambiental y sostiene que representar a un país también implica asumir compromisos frente a los desafíos sociales y ecológicos.

Su participación refleja uno de los objetivos de la competencia: utilizar personajes creados con inteligencia artificial no solamente como figuras estéticas, sino también como vehículos para promover determinadas causas.

Un fenómeno que busca expandirse

Miss AI Universe forma parte de una tendencia que comenzó a ganar visibilidad internacional con la aparición de modelos e influencers virtuales capaces de reunir seguidores, protagonizar campañas publicitarias y participar en proyectos comerciales.

Uno de los antecedentes más conocidos se produjo en 2024, cuando una influencer virtual de Marruecos ganó Miss AI, otro concurso de belleza dedicado a personajes generados mediante inteligencia artificial.

Ahora, Miss AI Universe busca ampliar ese fenómeno mediante una competencia internacional con representantes de diferentes culturas y países.

Como parte de sus planes de expansión, la organización también confirmó la realización de Miss AI Universe Filipinas 2027, un certamen regional cuya final está prevista para el 9 de mayo del próximo año.

La iniciativa muestra cómo la inteligencia artificial comienza a ocupar espacios vinculados tradicionalmente con la imagen, la moda y el entretenimiento, al tiempo que abre interrogantes sobre los nuevos modelos de belleza, la construcción de identidades digitales y el papel de la tecnología en la representación cultural.