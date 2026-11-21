Wall Street cerró el viernes con fuertes pérdidas por una ola de ventas de acciones ligadas a la inteligencia artificial (IA). El debut bursátil de Anthropic, la empresa detrás de Claude, no logró disipar las dudas sobre las altas valuaciones del sector y la posibilidad de que las inversiones multimillonarias en centros de datos y chips se traduzcan en ganancias a la altura de las expectativas.

El Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, se desplomó 5,28% y pasó a terreno negativo en el año. El S&P 500 retrocedió 3,7% y encadenó siete ruedas de bajas, su racha más larga desde el inicio de la pandemia en 2020. El índice entró en zona de corrección, como se conoce a una caída de al menos 10% desde un máximo reciente. El Dow Jones, con menor exposición a las tecnológicas, perdió 1,94%.

Fabricantes de chips, golpeados

Nvidia cayó 14% y sumó su novena baja en diez ruedas. La fabricante de chips acumula un retroceso de más del 30% desde que estalló la crisis que derivó en la salida de su cofundador y hasta entonces director ejecutivo, Jensen Huang. También se hundieron Micron Technology (13,9%), Advanced Micro Devices (13,3%) y Broadcom (12,2%). El índice PHLX de semiconductores cayó 10,7%.

Las ventas alcanzaron a otras compañías ligadas a la expansión de los centros de datos. El proveedor de energía Bloom Energy perdió 15,3% y Corning, fabricante de productos ópticos, cedió 10,9%. El impacto se sintió también fuera de Estados Unidos. El Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur bajaron más de 5%, mientras que las bolsas europeas registraron fuertes retrocesos.

La acción de Anthropic cerró en US$88,91, con una baja de 8,5% en su segunda rueda. El jueves había llegado a US$115,10. Desde ese pico perdió cerca del 23%, aunque todavía se mantiene por encima de los US$83 fijados para su salida a bolsa.

Dan Coatsworth, responsable de mercados de AJ Bell, señaló que la evolución de la acción en las próximas semanas dará una señal de cuánto confían los inversores en la rentabilidad de las sumas que se vuelcan a la IA.

Los analistas de Briefing.com advirtieron que ni el debut de Anthropic ni los sólidos resultados de Nvidia alcanzaron para recuperar la confianza y que los inversores siguen aprovechando los rebotes para vender.