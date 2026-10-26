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La justicia de Brasil le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país tras ser investigado por lavado de dinero

(FILES) Brazil's right-wing presidential candidate and Senator Flavio Bolsonaro gestures during a press conference in Brasilia on August 5, 2026, where he announced federal deputy Alfredo Gaspar as his running mate for the 2026 presidential election. Flavio Bolsonaro on October 25, 2026 said a Supreme Court justice had banned him from leaving Brazil, one day after he lost presidential elections and refused to concede defeat. (Photo by Evaristo Sa / AFP)

Por Redacción

El conservador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país. Por decisión de un juez de la corte suprema, "fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país", dijo el senador derechista en un video. Se trata de un "intento de intimidarme", agregó. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", indicó. El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales. Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un filme biográfico sobre su padre, titulado "Dark Horse". Él niega cualquier irregularidad. Aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flávio debía salir del país en caso de que perdiese la elección. "Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó. Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula. Pero al mismo tiempo prometió liderar la oposición a su gobierno. "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó en el video este lunes.

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