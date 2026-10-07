La Plata le dio la espalda al triunfo de Bolsonaro

Los brasileños que viven en La Plata siguieron una elección más cerrada de lo que anticipaban las encuestas. Flávio Bolsonaro se impuso a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta por menos de dos puntos: 47,03% contra 45,16%. Ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Entre los brasileños habilitados para votar desde la jurisdicción de Buenos Aires, el resultado fue muy diferente. De los 11.748 electores registrados, concurrieron 5.435, el 46,26%. Lula obtuvo 3.507 votos, el 66,06%, mientras que Bolsonaro reunió 1.449, el 27,29%. Las autoridades aclararon que no es posible separar el resultado de La Plata. Para votar desde la Argentina se requiere domicilio electoral asignado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. De unos 70.000 brasileños, 13.138 están habilitados. Los platenses habilitados debieron viajar al Centro Cultural del Palacio Pereda.

Carlos, un paulista que vive hace ocho años en La Plata y estudia Medicina, no pudo votar por la complejidad del trámite, pero siguió el escrutinio. “Brasil está muy polarizado y no me gustó el resultado. Todavía tengo esperanzas de que Lula pueda dar vuelta la elección en el balotaje”, afirmó. Y relató su reacción ante los primeros cómputos: “Casi me muero, no puede ganar ‘ese boludo’ en primera vuelta”. “Con Lula vamos mejor. Hay un historial suyo en el país, se ve todo más estable, en educación, en salud, en economía”, señaló.

Izabella, de 32 años y también estudiante de Medicina, residente en La Plata desde hace nueve años, viajó a Buenos Aires para votar. “La viví con mucha atención y ansiedad porque fue una jornada muy cambiante. Las encuestas mostraban un escenario y a medida que avanzó el conteo todo fue cambiando”, contó. “Son proyectos de país distintos”, resumió.

Su apoyo a Lula está ligado, explicó, a “un proyecto más cercano en relación con la democracia y los derechos sociales”. También señaló que el candidato del PT defiende “el Estado presente, la igualdad, el desarrollo y la cuestión ambiental”.

La mirada opuesta la aportó Victoria (29), que llegó para estudiar Medicina en La Plata y luego se dedicó a la estética. No votó porque no hizo el trámite, pero aseguró que habría elegido a Bolsonaro. “Se sostiene en valores de la familia, principios cristianos y la búsqueda imperativa de orden y seguridad ciudadana”, explicó. Como mujer evangélica, agregó, considera fundamental “apoyar una visión que defienda la familia tradicional”.

El resultado dejó un fuerte contraste entre el voto de los brasileños habilitados en la Argentina y el escrutinio nacional. Mientras Lula consiguió una amplia ventaja entre los electores de la jurisdicción de Buenos Aires, Bolsonaro terminó primero en Brasil. La comunidad brasileña de La Plata llega así al balotaje atravesada por dos miradas contrapuestas sobre el rumbo político, económico y social del país.