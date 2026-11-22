Una monumental “puerta al más allá”, oculta durante unos 4.400 años, reveló no hace mucho la existencia de un príncipe egipcio que había quedado fuera de los registros históricos. El hallazgo ocurrió en la necrópolis de Saqqara, durante excavaciones realizadas por las autoridades egipcias y la Fundación Zahi Hawass. La pieza es una enorme falsa puerta funeraria de granito rosa, de 4,5 metros de altura y 1,15 de ancho. No se trataba de una entrada real, sino de un elemento simbólico: los antiguos egipcios creían que por allí el fallecido podía comunicarse con el mundo de los vivos. Los jeroglíficos permitieron identificar a su dueño como Userefre, hijo del faraón Userkaf, fundador de la Quinta Dinastía. Las inscripciones también revelaron la cantidad de responsabilidades que tuvo: fue príncipe hereditario, gobernador, escriba real, ministro, juez y sacerdote cantor. La sorpresa de los investigadores fue mayúscula. Hasta ahora no existían evidencias de la vida de Userefre, pese a que ocupó posiciones importantes dentro de la corte. Su nombre y sus títulos quedaron grabados en la piedra durante miles de años, esperando ser descubiertos. La tumba siguió teniendo actividad mucho después de su muerte. Los arqueólogos encontraron objetos y esculturas vinculados con el faraón Djoser, de la Dinastía XXVI, lo que demuestra que el recinto fue reutilizado siglos más tarde. Así, una puerta que jamás se abrió terminó funcionando como una verdadera ventana al pasado: permitió recuperar la historia de un miembro de la realeza egipcia cuya existencia, hasta ahora, era completamente desconocida.

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