La repercusión de los medios de Francia tras el fallo por el crimen de Federico Martín Aramburú

El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú llegó a su final en París con un veredicto que tuvo una fuerte repercusión tanto entre los allegados del exrugbier argentino como en el ambiente deportivo francés.

Después de más de once horas de deliberación, el Tribunal en lo Criminal de París condenó a Loïk Le Priol a 26 años de prisión y a Romain Bouvier a 19 años por el homicidio del exintegrante de Los Pumas. En tanto, otros dos acusados recibieron penas de tres años por ocultamiento y destrucción de pruebas, aunque en uno de los casos una parte de la condena quedó en suspenso.

La decisión tuvo una rápida repercusión en los medios de Francia, donde Aramburú había construido una importante trayectoria durante su etapa como jugador del Biarritz Olympique. El diario deportivo L'Equipe llevó el caso a un lugar destacado y recordó el vínculo que el argentino había generado con el rugby francés.

El medio también recogió las primeras palabras de Cecilia Aramburú, madre de Federico, quien expresó su alivio luego de conocer la sentencia. "No entiendo cómo personas con semejante historial pudieron estar libres y actuar de esta manera, pero me alivia que ahora no puedan causar daño", manifestó.

"Las familias podrán cerrar este capítulo"

El abogado de la familia, Yann Le Bras, también habló después de conocerse el veredicto. El representante legal consideró que las penas reflejan la gravedad de lo ocurrido y señaló que el fallo permitirá a las familias comenzar a cerrar una extensa etapa judicial.

Le Bras también hizo referencia a uno de los puntos centrales de la sentencia: el tribunal finalmente no aplicó la figura de la premeditación para Le Priol y Bouvier. De todos modos, sostuvo que las condenas resultaban acordes con la gravedad de los hechos. Las partes cuentan ahora con un plazo de diez días para decidir si presentan una apelación.

El fallo también generó una fuerte reacción entre quienes acompañaron a la familia durante las jornadas del juicio. Compañeros y allegados de Aramburú estuvieron presentes en el tribunal y recibieron la resolución entre abrazos, muestras de afecto y banderas argentinas.

La despedida de un referente del rugby francés

Otros medios franceses también dedicaron espacio al desenlace del caso. Le Monde informó las condenas y utilizó para ilustrar la noticia una imagen del mural dedicado a Aramburú en el estadio de Biarritz, una muestra del lugar que el argentino ocupa en la memoria deportiva de esa ciudad.

Por su parte, TV5Monde puso el foco en el testimonio que había brindado durante el proceso María Codino de Martín Aramburú, viuda del exjugador. El medio francés destacó especialmente el tono de su declaración y su preocupación por preservar la memoria de Federico y por el futuro de sus hijos.

También hubo repercusión en Le Parisien, que centró su cobertura en las penas impuestas y en el hecho de que el tribunal no considerara probada la premeditación para los dos principales condenados.

Federico Martín Aramburú tenía 42 años cuando fue asesinado en París, en marzo de 2022. El argentino había jugado 22 partidos con Los Pumas y fue parte del plantel que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Su carrera en Biarritz, donde se convirtió en una figura reconocida, hizo que su muerte tuviera una profunda repercusión en el rugby francés.